Un frente de aire de origen antártico avanza sobre el sur de la Argentina y provocará un marcado descenso de las temperaturas durante las próximas 48 horas. El ingreso de esta masa de aire frío dejará heladas, posibles nevadas y fuertes ráfagas de viento en distintos sectores de la Patagonia.

El escenario cambiará progresivamente hacia el centro y norte del país, donde comenzará a imponerse el viento del norte y las temperaturas subirán de manera considerable.

El contraste será notorio entre el extremo sur, que continuará con condiciones invernales, y otras regiones donde las máximas podrían superar los 20°C.

Aire antártico: dónde se esperan heladas, frío extremo y nevadas

El frente frío afectará principalmente al sur patagónico, con especial intensidad sobre Santa Cruz y Tierra del Fuego. En las zonas más australes se prevén temperaturas muy bajas, con mínimas que podrían acercarse a los -10°C en algunos sectores.

En Ushuaia, las temperaturas se mantendrán cerca de los 0°C y existe posibilidad de nevadas. Río Gallegos, por su parte, podría registrar una máxima de apenas -1°C, mientras que El Calafate rondaría los 0°C.

El frío no tendrá el mismo impacto en toda la Patagonia. Mientras el extremo sur permanecerá bajo condiciones invernales, localidades del norte de la región tendrán registros considerablemente más elevados. Trelew y Viedma podrían alcanzar los 18°C, mientras que Neuquén y sectores del Alto Valle llegarían a los 21°C o 22°C .

Además, el avance del sistema estará acompañado por viento intenso en el norte de Santa Cruz y buena parte de Chubut. En distintos sectores las ráfagas podrían superar los 65 km/h y alcanzar valores superiores a los 70 km/h.

El aire antártico provocará frío extremo, heladas, nevadas y fuertes ráfagas de viento en distintas zonas de la Patagonia durante las próximas 48 horas.

Miércoles 16: ráfagas de más de 85 km/h y nuevas nevadas

El miércoles 16 ingresará un nuevo sistema frontal desde el Pacífico que volverá a intensificar el viento en buena parte de la Patagonia. También podrían registrarse nevadas en la cordillera de Santa Cruz y precipitaciones de lluvia o nieve en sectores elevados de Chubut.

La zona con mayor intensidad será la estepa de Chubut, donde las ráfagas podrían superar los 85 km/h. También se esperan fuertes vientos en el norte de Santa Cruz, el centro de Río Negro y sectores del sur de Neuquén.

Comodoro Rivadavia, Esquel y distintas localidades del centro rionegrino podrían registrar ráfagas superiores a los 60 km/h. En el extremo sur, Ushuaia tendrá una jornada fría, con una máxima cercana a 1°C y posibilidad de chaparrones de nieve.

El contraste térmico volverá a ser marcado: mientras Bariloche rondará los 8°C, Trelew podría alcanzar los 21°C y el Alto Valle de Río Negro y Neuquén se ubicará entre los 19°C y 20°C.

El cambio térmico llegará al centro y norte del país

El ingreso de viento del norte favorecerá un rápido ascenso de las temperaturas en buena parte del centro y norte argentino. Las máximas podrían superar los 20°C en sectores de Córdoba, Santa Fe, Cuyo, el norte del país y el oeste de la provincia de Buenos Aires.

El sudeste bonaerense tendrá una recuperación más moderada por la influencia del viento del Atlántico, que mantendrá las temperaturas más bajas y podría generar algunas precipitaciones débiles.

En la ciudad de Buenos Aires, el miércoles se espera una mínima de 6°C y una máxima de 15°C. A partir del jueves comenzará una recuperación más marcada: el termómetro podría alcanzar los 22°C, subir a 23°C el viernes y llegar hasta los 24°C durante el domingo.