Llega un diluvio histórico y hay alerta roja por tormentas, ráfagas de viento y granizo: cuáles son las zonas en peligro extremo Fuente: Canva

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de una fuerte tormenta que afectará a diversas provincias por hasta 48 horas.

Las condiciones meteorológicas señalan lluvias moderadas a intensas con fuertes ráfagas de viento.

Dónde rige la alerta y qué provincias serán las afectadas

La alerta rige para las provincias al norte del país. Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco se verán envueltas en un sistema de lluvias desde el jueves hasta el viernes. Se esperan intensas precipitaciones a lo largo de las dos jornadas con actividad eléctrica y ráfagas de viento.

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Los informes oficiales del SMN avecinan un escenario complejo con precipitaciones acumuladas de hasta 20 milímetros. Las condiciones más hostiles se darán en:

Posadas

Oberá

El Dorado

Empedrado

Clorinda

Pirané

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires y cómo estará el clima en la semana

El pronóstico del clima señala que las precipitaciones se harán presentes durante la mañana y media mañana del miércoles. También, podría haber chubascos durante la tarde del jueves 13 con una temperatura de entre 8° y 12°.

Luego, el viernes y el fin de semana serán días nublados con máximas de 16° sin probabilidad de tormentas.