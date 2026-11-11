En el último día de la estadía del papa León XIV en la Argentina, continúa vigente el operativo especial en distintos medios de transporte. Además de los refuerzos en colectivos y trenes para facilitar el traslado de los fieles, habrá restricciones temporales en las operaciones aéreas que podrían afectar los horarios de algunos vuelos .

Las medidas alcanzarán a los principales aeropuertos del país y se deriva del protocolo de seguridad establecido por los desplazamientos del sumo pontífice.

Aunque las aerolíneas ya fueron notificadas, los pasajeros que vuelen este miércoles 11 de noviembre deberán prestar especial atención a una franja horaria concreta ante posibles cambios.

Aeroparque y Ezeiza tendrán restricciones aéreas para la visita del papa León XIV

El miércoles 11 de noviembre será una de las jornadas alcanzadas por el operativo especial de seguridad. Según el cronograma informado por las autoridades, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrá restricciones en sus operaciones durante dos horas, entre las 13:00 y las 15:00 h.

Esta medida podría ocasionar modificaciones en los horarios de despegue y aterrizaje de algunos vuelos comerciales. Por ese motivo, los organismos competentes notificaron previamente a las aerolíneas para que puedan realizar las reprogramaciones correspondientes.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza tendrá restricciones en sus operaciones durante dos horas, entre las 13:00 y las 15:00 h. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funcionarán los trenes y colectivos con servicios especiales por la visita del papa León XIV

El operativo de movilidad también alcanza al transporte terrestre. Este miércoles, los colectivos de jurisdicción nacional mantienen el cronograma de día hábil, mientras que los trenes circulan con frecuencias reforzadas para facilitar el traslado de los fieles.

Cabe destacar que con el objetivo de ampliar las alternativas de traslado hacia los principales puntos donde se desarrollan las actividades, se diagramaron servicios ferroviarios nocturnos, adicionales y extensiones horarias en las siguientes líneas:

Sarmiento.

San Martín.

Mitre.

Roca.

Belgrano Sur.

Belgrano Norte.

Urquiza.

Sin embargo, hay restricciones específicas en el servicio ferroviarios de la línea Mitre: las estaciones 3 de Febrero y Lisandro de la Torre permanecen sin ascenso ni descenso de pasajeros desde el sábado 7 a las 18 hasta el inicio de los servicios del jueves 12 de noviembre.

Por otro lado, el Gobierno nacional entregó 24.000 tarjetas SUBE con viajes gratuitos para los voluntarios de la Conferencia Episcopal Argentina. El beneficio está vigente hasta el viernes 13 de noviembre inclusive y permite utilizar colectivos, trenes y subtes sin costo.