Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba ha afectado a una más de una quincena de vuelos y aeropuertos en Europa. Imagen ilustrativa.

Una nueva oleada de falsas amenazas de bomba en aviones y aeropuertos europeos ha afectado este jueves 5 de noviembre a más de una quincena de vuelos y aeropuertos en distintos países del continente, entre ellos España.

Tres vuelos de Iberia y Air Europa se vieron afectados por avisos de explosivos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Dos de ellos procedían de Italia, mientras que el tercero tenía previsto despegar hacia París.

Según informaron fuentes de Aena a EFE, las autoridades activaron los protocolos de seguridad correspondientes y, tras realizar las comprobaciones pertinentes, las tres amenazas fueron descartadas.

Tres vuelos afectados por falsas amenazas de bomba

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas recibió este jueves por la mañana una comunicación sobre posibles explosivos que afectó a tres vuelos. Uno de ellos tenía destino a París y otros dos procedían de Roma y Milán.

Tras recibir las amenazas, se constituyó el comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evaluar los avisos y realizar las comprobaciones correspondientes, según explicó Aena.

Una vez completadas las actuaciones, las autoridades determinaron que las amenazas no eran reales . Por su parte, Iberia confirmó que dos de sus aviones habían recibido avisos de posibles explosivos durante la mañana, que finalmente resultaron ser falsas alarmas.

Tras recibir las amenazas, se constituyó el comité de seguridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para evaluar los avisos. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Los avisos fueron comunicados a los comandantes de los vuelos procedentes de Roma y Milán, que aterrizaron con normalidad en Madrid alrededor de las 10:00 horas. Asimismo, el desembarque de los pasajeros se realizó sin incidentes y se siguieron los protocolos de seguridad establecidos por la compañía.

En el caso de Air Europa, el vuelo afectado cubría la ruta Madrid-París y todavía no había despegado del aeropuerto de Barajas cuando se recibió la amenaza.

Por este motivo, se procedió al desembarque de los pasajeros mientras se realizaban las comprobaciones pertinentes. Una vez descartado el aviso, la operación pudo retomarse.

Una nueva oleada de falsas amenazas afecta a aeropuertos de Europa

Los incidentes registrados en España forman parte de una nueva oleada de falsas amenazas de bomba que este jueves afectó a más de una quincena de vuelos y aeropuertos europeos.

Según informó EFE, los avisos se extendieron a Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia, además de España.

Además de España, los avisos se extendieron a Francia, Italia, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Austria, Polonia, Dinamarca y Grecia. Imagen ilustrativa. Shutterstock

Esta nueva serie de amenazas se produjo después de que el pasado martes se registraran otras alertas similares, que obligaron a activar dispositivos de seguridad en distintos aeropuertos europeos.

Sin embargo, en el caso de los tres vuelos afectados en Madrid-Barajas, las comprobaciones permitieron descartar la presencia de explosivos y aplicar los procedimientos correspondientes para garantizar la seguridad de los pasajeros.