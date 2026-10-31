El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para ocho provincias argentinas durante este sábado 31 de octubre.

El aviso alcanza a sectores de Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.

En algunas zonas, las precipitaciones acumuladas podrían llegar a los 50 milímetros y superar ese valor de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas: qué fenómenos se esperan en cada provincia

Según el parte oficial del SMN, las tormentas tendrán intensidad variable y algunas podrían ser localmente fuertes. Las condiciones meteorológicas previstas incluyen abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y granizo.

Las provincias bajo alerta amarilla. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

En Córdoba, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango en forma puntual. Para los sectores bajo alerta de San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan y La Rioja, se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

En tanto, para las áreas alcanzadas por el aviso en Neuquén y Río Negro, el pronóstico indica valores de lluvia acumulada de entre 15 y 30 milímetros. Estas cifras son estimaciones y pueden variar según la evolución y la intensidad de las tormentas en cada localidad.

Todas las zonas bajo alerta por tormentas

Córdoba:

General Roca

Presidente Roque Sáenz Peña

General San Martín

Marcos Juárez

Unión

Juárez Celman

Zona baja de Río Cuarto

Zona baja de Calamuchita

Zona baja de Santa María

Zona baja de Cruz del Eje

Zona baja de Minas

San Justo

Ischilín

Río Seco

Sobremonte

Tulumba

Oeste de Pocho

Oeste de San Alberto

Oeste de San Javier

San Luis:

Zona baja de Ayacucho

Zona baja de Chacabuco

Zona baja de Junín

Zona baja de Libertador General San Martín

Zona baja de Belgrano

Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón

Zona baja de Coronel Pringles

Zona baja de General Pedernera

Gobernador Dupuy

Tormenta eléctrica sobre la ciudad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Mendoza:

Este de Las Heras

La Paz

Lavalle

San Martín

Santa Rosa

Junín

Rivadavia

Valles de Luján de Cuyo

Valles de San Carlos

Valles de Tunuyán

Valles de Tupungato

General Alvear

Zona baja de San Rafael

Zona baja de Malargüe

Neuquén:

Este de Loncopué

Este de Picunches

Este de Ñorquín

Oeste de Añelo

Oeste de Pehuenches

Sur de Chos Malal

Sur de Minas

Confluencia

Este de Añelo

Este de Pehuenches

Picún Leufú

La Pampa:

Curacó

Lihuel Calel

Chalileo

Limay Mahuida

Loventué

Chapaleufú

Maracó

Rancul

Realicó

Trenel

Atreucó

Capital

Catriló

Conhelo

Guatraché

Quemú Quemú

Toay

Utracán

Río Negro:

Costa de Adolfo Alsina

Avellaneda

Pichi Mahuida

Conesa

Meseta de Adolfo Alsina

Meseta de San Antonio

Valcheta

Este de El Cuy

General Roca

San Juan:

25 de Mayo

Angaco

Caucete

San Martín

Valle Fértil

La Rioja:

General Juan Facundo Quiroga

General San Martín

Rosario Vera Peñaloza

Chamical

General Belgrano

General Ocampo

Qué precauciones recomienda el SMN ante las tormentas

Ante la vigencia de la alerta, se recomienda evitar salir si no es necesario , no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos.

También es importante asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse alejado de zonas inundables.

Durante las tormentas, conviene desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda y evitar circular por calles anegadas.