El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para ocho provincias argentinas durante este sábado 31 de octubre.
El aviso alcanza a sectores de Córdoba, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja, donde se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, posible caída de granizo y actividad eléctrica frecuente.
En algunas zonas, las precipitaciones acumuladas podrían llegar a los 50 milímetros y superar ese valor de manera puntual.
Alerta amarilla por tormentas: qué fenómenos se esperan en cada provincia
Según el parte oficial del SMN, las tormentas tendrán intensidad variable y algunas podrían ser localmente fuertes. Las condiciones meteorológicas previstas incluyen abundante caída de agua en lapsos breves, ráfagas intensas, actividad eléctrica frecuente y granizo.
En Córdoba, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque los registros podrían superar ese rango en forma puntual. Para los sectores bajo alerta de San Luis, La Pampa, Mendoza, San Juan y La Rioja, se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros.
En tanto, para las áreas alcanzadas por el aviso en Neuquén y Río Negro, el pronóstico indica valores de lluvia acumulada de entre 15 y 30 milímetros. Estas cifras son estimaciones y pueden variar según la evolución y la intensidad de las tormentas en cada localidad.
Todas las zonas bajo alerta por tormentas
Córdoba:
- General Roca
- Presidente Roque Sáenz Peña
- General San Martín
- Marcos Juárez
- Unión
- Juárez Celman
- Zona baja de Río Cuarto
- Zona baja de Calamuchita
- Zona baja de Santa María
- Zona baja de Cruz del Eje
- Zona baja de Minas
- San Justo
- Ischilín
- Río Seco
- Sobremonte
- Tulumba
- Oeste de Pocho
- Oeste de San Alberto
- Oeste de San Javier
San Luis:
- Zona baja de Ayacucho
- Zona baja de Chacabuco
- Zona baja de Junín
- Zona baja de Libertador General San Martín
- Zona baja de Belgrano
- Zona baja de Juan Martín de Pueyrredón
- Zona baja de Coronel Pringles
- Zona baja de General Pedernera
- Gobernador Dupuy
Mendoza:
- Este de Las Heras
- La Paz
- Lavalle
- San Martín
- Santa Rosa
- Junín
- Rivadavia
- Valles de Luján de Cuyo
- Valles de San Carlos
- Valles de Tunuyán
- Valles de Tupungato
- General Alvear
- Zona baja de San Rafael
- Zona baja de Malargüe
Neuquén:
- Este de Loncopué
- Este de Picunches
- Este de Ñorquín
- Oeste de Añelo
- Oeste de Pehuenches
- Sur de Chos Malal
- Sur de Minas
- Confluencia
- Este de Añelo
- Este de Pehuenches
- Picún Leufú
La Pampa:
- Curacó
- Lihuel Calel
- Chalileo
- Limay Mahuida
- Loventué
- Chapaleufú
- Maracó
- Rancul
- Realicó
- Trenel
- Atreucó
- Capital
- Catriló
- Conhelo
- Guatraché
- Quemú Quemú
- Toay
- Utracán
Río Negro:
- Costa de Adolfo Alsina
- Avellaneda
- Pichi Mahuida
- Conesa
- Meseta de Adolfo Alsina
- Meseta de San Antonio
- Valcheta
- Este de El Cuy
- General Roca
San Juan:
- 25 de Mayo
- Angaco
- Caucete
- San Martín
- Valle Fértil
La Rioja:
- General Juan Facundo Quiroga
- General San Martín
- Rosario Vera Peñaloza
- Chamical
- General Belgrano
- General Ocampo
Qué precauciones recomienda el SMN ante las tormentas
Ante la vigencia de la alerta, se recomienda evitar salir si no es necesario, no refugiarse debajo de árboles ni permanecer cerca de postes o cables eléctricos.
También es importante asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse alejado de zonas inundables.
Durante las tormentas, conviene desconectar los electrodomésticos si ingresa agua en la vivienda y evitar circular por calles anegadas.