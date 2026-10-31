La noche de Halloween en Buenos Aires tendrá buenas condiciones meteorológicas, ya que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias ni tormentas para este sábado 31 de octubre.
La temperatura llegará a 25°C durante la tarde y bajará hasta unos 18°C por la noche, con cielo parcialmente nublado y condiciones favorables para las actividades al aire libre.
Cómo estará el clima durante Halloween en Buenos Aires
El último día de octubre tendrá un escenario estable en la Ciudad de Buenos Aires. Después de una mañana con temperaturas frescas y posibles neblinas, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la jornada.
En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 14°C y la máxima llegará a 25°C, mientras que durante la noche los registros rondarán los 18°C.
La principal noticia para quienes tengan planes por Halloween es que no se esperan lluvias ni tormentas durante la noche del sábado.
La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día, según el pronóstico del SMN. Por lo tanto, no hay indicios de que las tormentas puedan complicar las actividades previstas para la noche.
Cuándo regresan las lluvias
El panorama cambiará rápidamente durante el domingo. Las lluvias volverán a Buenos Aires el 1° de noviembre, con aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas desde la mañana, que podría intensificarse durante la tarde y la noche. Para ese día se espera una mínima de 17°C y una máxima de 23°C.
Cómo continuará el clima en Buenos Aires
Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó las siguientes condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Domingo 1: mínima de 17°C y máxima de 23°C. El cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas durante buena parte de la jornada. La probabilidad de precipitaciones alcanza entre 40% y 70%, especialmente durante la tarde y la noche.
- Lunes 2: mínima de 16°C y máxima de 26°C. Se espera un día con cielo parcialmente nublado, con algunos períodos de mayor nubosidad. La probabilidad de lluvias es 0%, por lo que no se esperan tormentas.
- Martes 3: mínima de 16°C y máxima de 22°C. El cielo estará mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones. Durante la mañana la posibilidad de lluvias se ubica entre 0% y 10%, mientras que hacia la tarde y noche sube a 10%-40%. Hay posibilidad de lluvias y tormentas.
- Miércoles 4: mínima de 14°C y máxima de 25°C. Se prevé un cielo con nubosidad variable, con períodos parcialmente nublados durante la jornada. La probabilidad de precipitaciones será baja, de 0% a 10%, sin lluvias importantes previstas.
- Jueves 5: mínima de 14°C y máxima de 25°C. Se espera una jornada parcialmente nublada, aunque con predominio de condiciones estables. La probabilidad de precipitaciones es de 0%, por lo que no se anticipan lluvias ni tormentas.
- Viernes 6: mínima de 16°C y máxima de 24°C. El cielo estará parcialmente nublado, con algunos períodos de mayor nubosidad. La probabilidad de lluvias es de 0%, por lo que no se esperan precipitaciones ni tormentas.