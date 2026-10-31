La noche de Halloween en Buenos Aires tendrá buenas condiciones meteorológicas, ya que el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias ni tormentas para este sábado 31 de octubre.

La temperatura llegará a 25°C durante la tarde y bajará hasta unos 18°C por la noche, con cielo parcialmente nublado y condiciones favorables para las actividades al aire libre.

Cómo estará el clima durante Halloween en Buenos Aires

El último día de octubre tendrá un escenario estable en la Ciudad de Buenos Aires. Después de una mañana con temperaturas frescas y posibles neblinas, el cielo se presentará parcialmente nublado durante la jornada.

Un hombre y una mujer tomando mate al sol. Gobierno de la Ciudad.

En cuanto a las temperaturas, la mínima será de 14°C y la máxima llegará a 25°C, mientras que durante la noche los registros rondarán los 18°C.

La principal noticia para quienes tengan planes por Halloween es que no se esperan lluvias ni tormentas durante la noche del sábado.

La probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0% durante todo el día, según el pronóstico del SMN. Por lo tanto, no hay indicios de que las tormentas puedan complicar las actividades previstas para la noche.

Cuándo regresan las lluvias

El panorama cambiará rápidamente durante el domingo. Las lluvias volverán a Buenos Aires el 1° de noviembre, con aumento de la nubosidad y probabilidad de tormentas desde la mañana, que podría intensificarse durante la tarde y la noche. Para ese día se espera una mínima de 17°C y una máxima de 23°C.

Cómo continuará el clima en Buenos Aires

Para los próximos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó las siguientes condiciones climáticas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pronóstico extendido en CABA. Captura SMN | Composición El Cronista