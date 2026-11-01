La llegada de los meses más cálidos suele anticipar algunas decisiones dentro del hogar. La necesidad de mejorar la ventilación, reemplazar un equipo antiguo o resolver el funcionamiento de un electrodoméstico puede llevar a adelantar compras que habían quedado pendientes.

El momento de realizar esas compras también está condicionado por el costo y las posibilidades de financiación. Durante los últimos días de octubre, COTO reúne beneficios en diferentes categorías, con descuentos y cuotas sin interés que se mantienen hasta el domingo 1 de noviembre.

Qué electrodomésticos tienen hasta 12 cuotas sin interés

Las alternativas de financiación abarcan productos de uso cotidiano como heladeras, lavarropas, aires acondicionados, termotanques, cocinas y lavavajillas. En estas categorías se puede acceder a hasta 12 cuotas sin interés con todos los bancos o hasta 20% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO.

También hay determinados electrodomésticos seleccionados con hasta 40% de descuento en un pago, utilizando efectivo, débito o crédito. La diferencia entre las opciones puede ser importante al momento de definir una compra de mayor valor.

El aire acondicionado no causa resfriados, aunque un uso inadecuado puede irritar las vías respiratorias. Shutterstock

En estos casos, mirar únicamente el porcentaje de descuento no siempre alcanza. También resulta necesario considerar el precio final, el medio de pago y si las cuotas son realmente sin interés. La comparación permite determinar qué alternativa se adapta mejor al presupuesto disponible.

El calor también cambia las prioridades de compra

Entre las categorías que pueden ganar protagonismo con el cambio de temperatura aparecen los productos de ventilación. En este segmento, la promoción contempla 20% de descuento y seis cuotas sin interés con todos los bancos, una alternativa para quienes buscan incorporar o renovar equipos antes del período de mayor calor.

Los televisores también forman parte de los beneficios vigentes. En todos los TV LED se ofrecen 12 cuotas sin interés con todos los bancos o 15% de descuento en un pago exclusivo con Comunidad COTO.

La variedad de productos incluidos permite observar cómo las decisiones de compra del hogar no dependen solamente de una necesidad puntual. El momento del año, el estado de los equipos y las condiciones de financiación pueden combinarse y acelerar una renovación que hasta pocas semanas atrás podía esperar.

Los beneficios se encuentran vigentes hasta el domingo 1 de noviembre. Para cada categoría, las condiciones varían según el medio de pago y la promoción disponible, por lo que revisar esos detalles antes de comprar permite conocer el alcance real de cada alternativa.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.