El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a Buenos Aires tendrá distintas etapas y dos perímetros de seguridad.

El operativo de seguridad por la visita del papa León XIV a Buenos Aires tendrá distintas etapas y dos perímetros de seguridad, con cortes progresivos en avenida del Libertador y una restricción vehicular total alrededor de la Nunciatura. Los cambios comenzarán el 3 de noviembre y afectarán la circulación de vecinos, trabajadores y comerciantes durante varios días.

Las restricciones se intensificarán desde el sábado 7 de noviembre, cuando comenzarán los controles policiales en las zonas delimitadas. En algunos sectores, los cortes se mantendrán hasta el lunes 16, mientras que el perímetro de la Nunciatura tendrá su esquema de mayor seguridad hasta el miércoles 11.

Papa León XIV: cuándo empiezan los cortes en Palermo

Hasta la noche del 3 de noviembre, habrá cortes parciales en avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento. Durante esta primera etapa se mantendrán dos carriles habilitados por mano.

Desde la madrugada del miércoles 4 hasta el lunes 16 de noviembre, los cortes se realizarán de manera progresiva sobre avenida del Libertador, entre Sucre y Ugarteche, hasta llegar a una restricción total del tránsito.

Los vecinos frentistas de avenida del Libertador podrán acceder a sus cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, siempre que puedan hacerlo evitando el vallado y el armado de carpas previsto para el operativo.

Cómo deben acceder los vecinos y trabajadores a los perímetros de seguridad en la zona de Palermo. Foto: GCBA

A partir de la tarde del sábado 7 y hasta la madrugada del miércoles 11, habrá controles policiales en la zona restringida. Los ingresos y egresos peatonales y vehiculares estarán habilitados por avenida Santa Fe, avenida Luis María Campos y avenida Las Heras.

Cómo podrán ingresar los vecinos y trabajadores

Quienes necesiten ingresar a los perímetros de seguridad deberán presentar su DNI con el domicilio actualizado. La exigencia alcanza a los vecinos y también a trabajadores y comerciantes que necesiten acceder a la zona.

Para las personas que no puedan justificar su domicilio, el Gobierno de la Ciudad habilitó un formulario en su sitio web oficial que deberá completarse con carácter de declaración jurada.

La medida también alcanza a quienes trabajen dentro del área pero no puedan acreditar que viven allí. En esos casos, la declaración jurada será la vía prevista para justificar el acceso.

El segundo perímetro: qué calles estarán restringidas alrededor de la Nunciatura

Además de ese operativo, habrá un segundo perímetro de seguridad alrededor de la Nunciatura, con un esquema específico entre el sábado 7 y el miércoles 11.

Desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre, habrá controles policiales y restricción vehicular total en la zona delimitada por avenida Alvear, Cerrito, avenida del Libertador y avenida Callao.

Cómo deben acceder los vecinos y trabajadores al perímetros de seguridad de la Nunciatura Foto: GCBA.

El perímetro también comprende los primeros 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

En este sector, los puntos habilitados de ingreso y egreso serán avenida Alvear y avenida Callao, y avenida Alvear y Libertad. Los vecinos deberán presentar el DNI con domicilio actualizado para atravesar los controles.

Quienes no puedan acreditar su domicilio —vecinos, empleados o comerciantes— deberán completar el formulario de declaración jurada habilitado por el Gobierno porteño.

Qué pasará con los autos estacionados

Los vehículos tendrán restricciones diferentes según el perímetro. En la zona de avenida del Libertador, los vecinos deberán retirar antes de la madrugada del 7 de noviembre los autos estacionados sobre la avenida, entre Virrey del Pino y Ugarteche.

La medida también alcanza a los vehículos estacionados en los primeros 100 metros de las calles que cruzan avenida del Libertador dentro del perímetro.

En el perímetro de la Nunciatura, los vehículos estacionados en la zona deberán ser retirados antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Como alternativa, se podrá estacionar a 45 grados sobre avenida Callao, mano derecha, entre Vicente López y avenida del Libertador, y sobre avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y avenida Callao.

Los vehículos que no sean retirados a tiempo serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Hoteles, trabajadores y servicios: qué cambia durante el operativo

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos ubicados dentro de los perímetros deberán presentar la reserva de hospedaje para poder ingresar a las zonas de seguridad.

Los trabajadores que no puedan justificar su domicilio deberán completar la declaración jurada correspondiente.

Además, durante el operativo se reubicarán contenedores de residuos y habrá cambios en el recorrido de algunas líneas de colectivos.

De esta manera, el dispositivo por la visita de León XIV comenzará con cortes parciales el 3 de noviembre, tendrá nuevas restricciones desde el 4 y alcanzará su mayor nivel de control entre el 7 y el 11 de noviembre. En el corredor de avenida del Libertador, algunas restricciones se mantendrán hasta el lunes 16.