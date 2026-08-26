Alerta naranja en Neuquén este miércoles 26: fuertes lluvias y ráfagas de viento complicarán la jornada.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por la llegada de un fuerte temporal a la provincia de Neuquén durante el miércoles 26. Las condiciones climáticas serán hostiles por al menos 48 horas con lluvias, granizo y ráfagas de viento.

Los informes oficiales anticipan dos días en donde las actividades al aire libre podrían quedar suspendidas, por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias.

Qué localidades están bajo alerta, según el pronóstico del SMN

La provincia de Neuquén comenzó el miércoles cubierto por lluvias de variada intensidad. El área metropolitana tendrá un cielo parcialmente nublado con algunos chubascos. Sin embargo, la alerta por lluvias rige para las regiones cordilleranas de San Martín de los Andes, Chapelco y Villa La Angostura.

Alerta naranja en Neuquén este miércoles 26: fuertes lluvias y ráfagas de viento complicarán la jornada.

En estas regiones se esperan hasta 50 milímetros de agua en ambas jornadas con intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Para el jueves las temperaturas podrían descender hasta los -2° con caída de granizo y nieve.

Recomendaciones el SMN para las lluvias:

Limpiar sumideros y drenajes para que el agua fluya y no se estanque.

Evitar realizar actividades al aire libre.

Alejarse de postes y árboles.

Mantenerse informado por los canales oficiales.

Cómo estará el clima en Neuquén, según el pronóstico del SMN

El pronóstico anticipa un miércoles soleado con algunos chubascos y temperaturas de entre 18° y 7°. Los vientos podrían escalar hasta los 60 kilómetros por hora.

El jueves y viernes mantendrán condiciones similares, pero podrían presentar algunas lluvias. Para el fin de semana el cielo se mantendrá despejado con máximas de 19° y mínimas de 3°.