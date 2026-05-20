El calor vuelve con fuerza y buena parte del país pagará las consecuencias . El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que la onda de calor que azota a México continuará al menos hasta el jueves 21 de mayo, con temperaturas que rozarán o superarán los 40 grados en 23 estados.

Vuelve el calor y gran parte del país será un infierno: las temperaturas rozarán los 40 grados en estas zonas

El calor no da tregua. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta por la continuidad de la onda de calor que azota a México, un fenómeno que se extenderá por lo menos hasta el jueves 21 de mayo y que tendrá en vilo a millones de personas en casi tres cuartas partes del territorio nacional.

Según el organismo federal, circulaciones anticiclónicas en niveles medios de la atmósfera sobre el Golfo de México y el occidente del país son las responsables de mantener las temperaturas vespertinas en rangos que van de calurosas a muy calurosas. El resultado: termómetros que rondan o superan los 40 grados en gran parte del país.

Los 23 estados donde el termómetro rozará los 40 grados esta semana: ¿está el tuyo?

La onda de calor afecta a estados de prácticamente todas las regiones del país. Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, centro, sur y sureste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (centro, sur y este), Chiapas (norte, centro y oeste) y Campeche (norte) son los territorios en alerta máxima según el SMN.

A ellos se suman Hidalgo, Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes y Yucatán, aunque estos últimos empezarán a ver alivio antes: Hidalgo desde el miércoles y los cuatro restantes a partir del jueves.

Llega una ola de calor que sacude el termómetro en todo el país: se esperan temperaturas de hasta 40 grados. Fuente: ChatGPT

Cuándo termina la onda de calor en tu estado y por qué agosto traerá algo peor

Las buenas noticias primero: la onda de calor comenzará a ceder de forma escalonada a partir del miércoles. Sin embargo, el descanso puede ser corto.

Según los registros históricos del SMN, la canícula de 2026 comenzará alrededor del 15 de julio y se extenderá hasta finales de agosto, sumando aproximadamente 40 días ininterrumpidos de calor sofocante.

Este periodo, conocido como “sequía intraestival”, bloquea la formación de nubes al intensificarse los vientos en niveles medios de la atmósfera, impidiendo la entrada de humedad y dejando que la radiación solar golpee directo.

Para complicar aún más el panorama, la NOAA advirtió que existe una probabilidad del 62% de que el fenómeno de El Niño emerja entre junio y agosto de 2026, lo que podría intensificar significativamente la ola de calor a escala global y hacer que esta canícula sea más severa de lo habitual.