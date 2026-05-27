Se viene una ola de calor agobiante con mediodías de hasta 39°C: a qué zonas afectará

España se prepara para vivir una recta final de mayo con temperaturas propias de pleno verano. Precisamente, la última semana de la primavera climatológica traerá un avance significativo del verano.

De acuerdo a la Agencia Estatal de Meteorología, se presentará un domo de calor persistente sobre el suroeste de Europa que está provocando un vuelco inesperado en el tiempo. Las máximas alcanzarán los 39°C en varios puntos del país, se activarán avisos por altas temperaturas y las noches tropicales complicarán el descanso.

Se viene una ola de calor agobiante con mediodías de hasta 39°C: a qué zonas afectará

¿Por qué subirá la temperatura en España?

Una dorsal subtropical está favoreciendo el recalentamiento de una masa de aire muy cálida por subsidencia. Esto mantiene las temperaturas muy por encima de lo normal a 1500 metros de altitud y provoca un ascenso térmico progresivo a lo largo de la semana.

El martes ya se activaron avisos amarillos en las Vegas del Guadiana (Badajoz), donde se esperan más de 38°C, y en sectores del Cantábrico oriental (Cantabria y País Vasco), con máximas que podrían superar los 34°C, valores muy altos para la época.

A partir del miércoles, el calor ganará extensión e intensidad. Se generalizarán máximas de 33 a 36°C en amplias zonas de la meseta sur, Extremadura, valle del Guadalquivir y depresión del Ebro. El jueves y viernes marcarán el punto álgido del episodio, con muchas capitales del interior superando fácilmente los 35°C.

¿Qué zonas estarán más afectadas por la ola de calor intensa?

Las temperaturas más extremas se concentrarán entre el jueves y el viernes en:

Valle del Ebro (especialmente sur de Huesca, Cinco Villas, ribera del Ebro en Zaragoza, depresión central de Lleida e interior de Tarragona)

Vegas del Guadiana

Sectores del valle del Guadalquivir.

En estas áreas los termómetros podrán alcanzar 38-39°C, con especial intensidad el viernes en el entorno de Zaragoza y Lleida. Ciudades como Toledo, Córdoba, Sevilla, Badajoz o Madrid vivirán tardes plenamente veraniegas con registros entre 35 y 38°C, claramente anómalos para finales de mayo.

La AEMET mantiene avisos amarillos por altas temperaturas en nueve comunidades autónomas, con especial incidencia en Extremadura, Aragón, Navarra, La Rioja y áreas del sur peninsular. En puntos de los valles del Guadiana y Guadalquivir se podrían rozar o superar los 38°C.

Se viene una ola de calor agobiante con mediodías de hasta 39°C: a qué zonas afectará

El clima caluroso también afectará a las noches

El calor no dará tregua ni de noche. Las mínimas subirán notablemente, provocando noches tropicales (temperaturas que no bajan de 20°C) especialmente entre el viernes y el sábado en el centro y sur peninsular, así como en el litoral mediterráneo.

En el valle del Guadalquivir, Extremadura, meseta sur y grandes áreas urbanas del centro, las mínimas se situarán entre 20 y 23°C, valores más propios de julio o agosto. Esto aumentará la sensación de bochorno y dificultará el descanso.

Hay alerta por tormenta, granizo y fuertes vientos

Aunque el calor dominará gran parte del país, la AEMET ha activado avisos por tormentas, granizo y fuertes rachas de viento en el norte y noreste peninsular.

Las zonas más afectadas serán Asturias (especialmente litoral), Cantabria, Castilla y León (León, Palencia y Zamora) y Galicia (Lugo y Ourense). Las tormentas se desarrollarán principalmente por la tarde, con chubascos localmente fuertes y granizo.

Además, Cádiz permanecerá en aviso por viento y oleaje en el Estrecho, con intervalos de viento fuerte. Viento moderado también afectará al sureste peninsular y litoral mediterráneo.