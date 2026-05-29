Alerta por descuidos de bebés, niños y mascotas dentro de los autos.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC de la Ciudad de México advirtió sobre una ola máxima de calor histórica. El gobierno local exige extremar precauciones urgentes para salvaguardar la vida de la población más vulnerable de la capital.

Para prevenir tragedias letales ante la ola de calor, las autoridades ordenan ventilar perfectamente el interior del vehículo antes de abordar. Asimismo, se deben realizar paradas de descanso en áreas con sombra para refrescar de forma constante a todos los pasajeros a bordo.

Cuidado con el golpe de calor Gobierno de CDMX

Qué estados y cómo castigan quienes dejan bebés y/o mascotas en un auto y cómo lo interpreta la ley

Nuevo León tipificó la omisión de cuidados en vehículos con penas de tres meses a dos años de prisión. Las autoridades municipales arrestan inmediatamente a los padres negligentes bajo severos cargos penales por abandono desconsiderado de personas.

Otro estados es Baja California, donde se procesan estos encierros prolongados bajo el delito de homicidio por omisión con dolo eventual ante un deceso. La fiscalía aplica prisión preventiva oficiosa y severas condenas de cárcel para quienes pongan en riesgo a los menores.

En Cancún la ley sanciona esta conducta mediante multas de tránsito que alcanzan los 3959 pesos directos. Por su parte, Tamaulipas castiga el abandono con penas de uno a seis años de prisión si se registran lesiones físicas.

Gobierno castiga a los abandonos dentro de los autos en medio de la ola de calor Fuente: Shutterstock Shutterstock

Daños y peligros para niños, bebés, mascotas y personas vulnerables ante el encierro en un auto bajo la ola de calor

Un vehículo estacionado bajo el sol actúa como un horno donde la temperatura interna sube a niveles mortales rápidamente. Este calentamiento acelerado colapsa las funciones vitales de los organismos vulnerables atrapados sin ventilación ni asistencia en pocos minutos.

El cuerpo de un bebé se calienta de 3 a 5 veces más rápido que el de un adulto debido a su menor superficie corporal.

Un coche sobrecalentado alcanza f ácilmente los 41°C , una temperatura extrema que puede ser fulminante y destructiva para el organismo humano.

Las mascotas sufren daños severos y asfixia al no poder regular adecuadamente su calor corporal en espacios confinados y calientes.

Transporte correcto de mascotas en el auto.

Sanciones en CDMX con leyes que se pueden aplicar ante el descuido de un bebé o mascota dentro del vehículo

En la Ciudad de México el Código Penal sanciona penalmente la violencia familiar por omisión en espacios cerrados. Dejar a un menor bajo el sol representa un riesgo grave castigado con uno a seis años de prisión.

Asimismo, la Ley de Protección y Bienestar de los Animales capitalina prohíbe cualquier omisión que ponga en peligro la vida. Los actos que afecten el bienestar de las mascotas se consideran crueldad y conllevan severas sanciones penales.

Ante un reporte, las fuerzas de seguridad pública rescatarán de inmediato al menor encerrado dentro del auto. El niño será enviado obligatoriamente al resguardo del DIF local mientras se inicia la investigación criminal contra los padres.

Si bien en ningún estado de México existe una ley puntual que sancione los daños, accidentes o muerte de menores o mascotas por descuido en el auto, sí existen otras leyes, como las mencionadas previamente, que un juez puede aplicar ante situaciones similares.