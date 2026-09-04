Los conductores que acumulen infracciones de tránsito no solo podrían enfrentar multas económicas, sino también perder puntos en su licencia de conducir.

El Sistema de Scoring Nacional establece un esquema de descuento de puntos por determinadas infracciones y contempla la suspensión o inhabilitación para conducir cuando el saldo llega a cero.

El mecanismo fue establecido por el Decreto 242/2022 y parte de una base de 20 puntos para cada conductor. Por cada infracción contemplada en el sistema se descuenta una determinada cantidad de puntos, por lo que la acumulación de faltas puede reducir progresivamente el saldo disponible.

Cuando el conductor pierde la totalidad de los puntos, se aplica una suspensión de la licencia de conducir, cuya duración aumenta en caso de reincidencia.

El recordatorio cobra especial importancia durante los fines de semana, cuando suelen incrementarse los desplazamientos, los excesos de velocidad y los controles de tránsito.

Adiós licencia de conducir: qué pasa cuando llegás a 0 puntos

El sistema de scoring establece que todos los conductores comienzan con 20 puntos. Las infracciones contempladas por la normativa generan descuentos y, si la suma de las quitas lleva el saldo a cero, se aplica una inhabilitación de la licencia de conducir y una prohibición para circular.

La primera vez que una persona pierde los 20 puntos, queda inhabilitada durante 60 días. Si vuelve a llegar a cero, la segunda inhabilitación es de 120 días, mientras que la tercera alcanza los 180 días.

A partir de la cuarta pérdida total de puntos, el período de inhabilitación se duplica sucesivamente . Es decir, la sanción pasa a ser cada vez más extensa para quienes reinciden.

Exceso de velocidad: cuántos puntos pueden quitarte

El exceso de velocidad se encuentra entre las infracciones contempladas por el Sistema de Scoring Nacional y, dependiendo de la gravedad de la falta, puede provocar el descuento de hasta 10 puntos de la licencia de conducir.

El impacto de la sanción dependerá del saldo que tenga cada conductor. Quienes ya hayan perdido parte de los 20 puntos iniciales por otras infracciones podrían quedar más cerca de la suspensión de su licencia.

El Decreto 242/2022 establece las infracciones que generan descuentos y determina cuántos puntos corresponden en cada caso.

De esta manera, la acumulación de distintas faltas puede reducir progresivamente el saldo y, ante una nueva infracción grave por exceso de velocidad, el conductor podría llegar a cero puntos y quedar inhabilitado para conducir.

Licencia de conducir: el Decreto 242/2022 determina cuántos puntos se descuentan por cada infracción, qué ocurre cuando el conductor llega a 0 y cómo puede recuperar parte o la totalidad del puntaje. Sitio oficial del Gobierno de Argentina

Esto significa que una multa por exceso de velocidad no implica automáticamente la suspensión de la licencia de conducir.

Sin embargo, si el conductor ya tenía descuentos acumulados, una nueva infracción que reste 10 puntos puede ser determinante: si con ese descuento llega a cero, queda alcanzado por la inhabilitación prevista por el sistema de scoring nacional.

¿Cómo recuperar los puntos de la licencia de conducir?

Los conductores que todavía conservan puntos pueden acceder a cursos de seguridad vial para recuperar parcialmente el puntaje.

Cada curso aprobado permite recuperar hasta 4 puntos, aunque los cursos para conductores particulares pueden realizarse con una periodicidad de una vez cada dos años . En el caso de las licencias profesionales, la normativa contempla una periodicidad anual.

También existe un mecanismo de recuperación automática. Cuando un conductor tiene más de 0 puntos, pero menos de 20, puede recuperar el total de sus 20 puntos originales después de dos años, siempre que se cumplan las condiciones previstas y no haya alcanzado cero puntos durante ese período.