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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York detalló a todos los conductores cuáles pueden ser las multas por circular con una calcomanía de inspecciones vencida.

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Castigarán a los conductores que hayan pospuesto este trámite clave para el DMV.

Todos los vehículos que se encuentran registrados en el estado tienen la obligación de someterse a una inspección anual que evalúa los frenos, luces, neumáticos, cinturones de seguridad y otros sistemas fundamentales. Al cumplir con los requisitos establecidos, el vehículo recibe un sticker que indica el mes y año de vigencia, el cual debe ser exhibido en el parabrisas.

Contar con una calcomanía válida es esencial para evitar sanciones.
Contar con una calcomanía válida es esencial para evitar sanciones.

Circular sin el comprobante respectivo o con la inspección caducada constituye una infracción.

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Qué pueden revisar las autoridades de Nueva York

Durante los controles selectivos y operativos realizados en puntos estratégicos, los agentes pueden llevar a cabo revisiones de:

  • La vigencia del sticker de inspección
  • La coincidencia con el registro del vehículo
  • Si es pertinente, la documentación básica del conductor

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Multas y consecuencias para quienes han aplazado este trámite

El retraso en la inspección puede significar:

  • Multas económicas (las cuales incrementan con el tiempo y la repetición de la falta)
  • Orden de corrección que estipula un plazo para la regularización
  • Limitaciones para renovar el registro o el seguro

En caso de que el vehículo presente fallas severas, se emitirá una prohibición de circulación hasta que se realice la inspección correspondiente.