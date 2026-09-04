El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York detalló a todos los conductores cuáles pueden ser las multas por circular con una calcomanía de inspecciones vencida.

Castigarán a los conductores que hayan pospuesto este trámite clave para el DMV.

Todos los vehículos que se encuentran registrados en el estado tienen la obligación de someterse a una inspección anual que evalúa los frenos, luces, neumáticos, cinturones de seguridad y otros sistemas fundamentales. Al cumplir con los requisitos establecidos, el vehículo recibe un sticker que indica el mes y año de vigencia, el cual debe ser exhibido en el parabrisas.

Contar con una calcomanía válida es esencial para evitar sanciones.

Circular sin el comprobante respectivo o con la inspección caducada constituye una infracción.

Qué pueden revisar las autoridades de Nueva York

Durante los controles selectivos y operativos realizados en puntos estratégicos, los agentes pueden llevar a cabo revisiones de:

La vigencia del sticker de inspección

La coincidencia con el registro del vehículo

Si es pertinente, la documentación básica del conductor

Multas y consecuencias para quienes han aplazado este trámite

El retraso en la inspección puede significar:

Multas económicas (las cuales incrementan con el tiempo y la repetición de la falta)

Orden de corrección que estipula un plazo para la regularización

Limitaciones para renovar el registro o el seguro

En caso de que el vehículo presente fallas severas, se emitirá una prohibición de circulación hasta que se realice la inspección correspondiente.