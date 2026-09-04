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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York detalló a todos los conductores cuáles pueden ser las multas por circular con una calcomanía de inspecciones vencida.
Castigarán a los conductores que hayan pospuesto este trámite clave para el DMV.
Todos los vehículos que se encuentran registrados en el estado tienen la obligación de someterse a una inspección anual que evalúa los frenos, luces, neumáticos, cinturones de seguridad y otros sistemas fundamentales. Al cumplir con los requisitos establecidos, el vehículo recibe un sticker que indica el mes y año de vigencia, el cual debe ser exhibido en el parabrisas.
Circular sin el comprobante respectivo o con la inspección caducada constituye una infracción.
Qué pueden revisar las autoridades de Nueva York
Durante los controles selectivos y operativos realizados en puntos estratégicos, los agentes pueden llevar a cabo revisiones de:
- La vigencia del sticker de inspección
- La coincidencia con el registro del vehículo
- Si es pertinente, la documentación básica del conductor
Multas y consecuencias para quienes han aplazado este trámite
El retraso en la inspección puede significar:
- Multas económicas (las cuales incrementan con el tiempo y la repetición de la falta)
- Orden de corrección que estipula un plazo para la regularización
- Limitaciones para renovar el registro o el seguro
En caso de que el vehículo presente fallas severas, se emitirá una prohibición de circulación hasta que se realice la inspección correspondiente.