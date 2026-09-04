Adiós a la fumigación: el misterioso efecto del bicarbonato de sodio con azúcar que te deja el hogar sin cucarachas

La aparición de cucarachas en la cocina y los ambientes del hogar es uno de los problemas domésticos más persistentes.

Frente al elevado costo de los servicios de fumigación y el peligro de aplicar insecticidas comerciales con sustancias tóxicas, la combinación de bicarbonato de sodio con azúcar o manteca de maní se consolidó como la opción casera preferida para eliminar estos insectos de forma definitiva.

Un estudio publicado en la revista The Journal of Basic and Applied Zoology confirmó la efectividad de esta preparación.

A diferencia de las trampas sintéticas, el método aprovecha la atracción olfativa del cebo alimenticio para lograr la ingesta directa del bicarbonato, generando una reacción biológica fulminante dentro del organismo de la plaga.

La reacción química que actúa dentro del insecto

El éxito del truco radica en el proceso que desencadena el bicarbonato de sodio al ingresar al sistema digestivo de la cucaracha. Una vez ingerido, el compuesto se ioniza y reacciona produciendo ácido carbónico y una acumulación masiva de dióxido de carbono ($CO_2$). Esta liberación de gas genera un colapso interno que destruye los órganos y el exoesqueleto del animal.

Adiós a la fumigación: el misterioso efecto del bicarbonato de sodio con azúcar que te deja el hogar sin cucarachas IA Gemini

Durante los experimentos científicos, la manteca de maní y el azúcar refinada demostraron una capacidad atrayente extraordinaria :

Manteca de maní con bicarbonato : atrapó a 578 individuos gracias a su intensa carga aromática y textura oleosa.

Azúcar refinada con bicarbonato : capturó a 326 insectos al actuar como un potente estimulante del apetito.

Tasa de mortalidad: en condiciones reales de prueba, la preparación logró erradicar entre un 78,6% y un 85,2% de la población presente en cocinas y dormitorios.

Guía de preparación y limitaciones del método

Para aplicar la fórmula en casa, basta con mezclar partes iguales de bicarbonato de sodio con el cebo elegido (una cucharada de cada ingrediente).

La preparación debe distribuirse en recipientes planos o tapas de plástico y colocarse en puntos estratégicos como detrás de la heladera, debajo del bajo mesada o cerca de grietas y cañerías.

Los especialistas aconsejan renovar la mezcla cada 48 horas para evitar que pierda frescura o gane humedad.