En New Jersey, un estado de Estados Unidos, la ley permite quitarle la licencia de conducir al dueño de un vehículo aunque no haya sido quien manejó. Si permitió que otra persona alcoholizada o bajo efectos de drogas condujera su auto, puede recibir las mismas sanciones que el conductor.

La disposición forma parte de la ley de DUI del estado, que castiga tanto a quien conduce con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de 0,08% o más, como a quien permite que un tercero en ese estado use su vehículo. La norma ya está vigente y se aplica sin importar si el dueño se encontraba presente al momento del hecho.

¿Cuándo se le puede quitar la licencia al dueño del auto?

La ley se activa cuando el propietario presta, cede o permite el uso de su vehículo a una persona que está bajo los efectos del alcohol o de sustancias narcóticas, alucinógenas o que generan dependencia . No es necesario que el dueño haya estado manejando ni presente en el momento del hecho.

Se considera manejo bajo los efectos del alcohol cuando el conductor registra una concentración de alcohol en sangre (BAC) de 0,08% o superior. La ley también contempla evidencia observacional cuando no hay un test de BAC disponible y aplica por igual a vehículos motorizados y a embarcaciones.

Sanciones que puede enfrentar el propietario

Al ser considerado responsable bajo la misma ley, el dueño del vehículo puede recibir sanciones similares a las de un conductor alcoholizado:

Multas, tasas y recargos económicos

Suspensión de la licencia de conducir

Instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo por alcohol (ignition interlock)

Participación en un programa para conductores alcoholizados (IDRC)

Posible pena de cárcel, según el caso

No es necesario que el dueño haya estado manejando ni presente en el momento del hecho para aplicar la suspensión Chat GPT

¿Cómo recupera la licencia el dueño del vehículo si fue suspendida?

Además de las sanciones penales, la suspensión implica un impacto económico directo: restablecer la licencia requiere pagar una tasa de restauración de u$s 100 por cada privilegio afectado (licencia y registro), a través del sitio web de la New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC), en un centro regional o por correo.