El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para la provincia de Misiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas en Misiones para este viernes 9 de octubre, ante la posibilidad de fenómenos intensos que podrían generar complicaciones en distintas localidades de la provincia.

El pronóstico anticipa lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.

Ante la posibilidad de que el temporal alcance una intensidad severa en algunos sectores, el SMN difunde una serie de advertencias en su sitio oficial para tomar precauciones.

Alerta naranja por tormentas en Misiones: cuáles son las zonas afectadas

Según el pronóstico difundido, las tormentas afectarán a distintos sectores de Misiones durante la jornada, pero el horario de mayor intensidad variará según la zona.

El sur y el centro de la provincia podrían registrar las condiciones más variables durante la mañana, mientras que en el norte se esperan tormentas durante la tarde.

9 OCT | ⚠️ #Alertas para hoy: ⛈️ Tormenta 🟧 40-90 mm 🌬️ Ráfagas ≥ 90 km/h 🟨 30-50 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ☔ Lluvia 🟨 15-30 mm 🌬️ Viento 🟨 50-70 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h 🌬️ Zonda 🟨 30-40 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/8H3KpPUiyf — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 9, 2026

De acuerdo con la información difundida por el organismo, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 40 y 90 milímetros, con la posibilidad de que esos valores sean superados.

Tormentas fuertes, granizo y ráfagas de más de 90 km/h: qué dice el pronóstico

El pronóstico previsto para Misiones incluye varios fenómenos que pueden representar un riesgo para las personas, las viviendas y la circulación.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Lluvias intensas: precipitaciones abundantes concentradas en períodos cortos.

Caída de granizo: posibilidad de granizo de distintos tamaños en las tormentas más fuertes.

Ráfagas de viento: podrían superar los 90 kilómetros por hora en las áreas más afectadas.

Actividad eléctrica: descargas frecuentes durante el desarrollo de las tormentas.

Anegamientos: posibilidad de acumulación de agua en calles y sectores bajos debido a las lluvias intensas.

La intensidad de los fenómenos puede variar de una localidad a otra. Por esa razón es fundamental seguir las actualizaciones oficiales y prestar atención a los avisos emitidos para cada zona.

Qué significa una alerta naranja del SMN

Hay alerta naranja por tormentas en Misiones para este viernes 9 de octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El nivel naranja del SMN indica que podrían generarse “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

A diferencia de una alerta amarilla, que advierte sobre posibles fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, el nivel naranja exige tomar las medidas de prevención .

Cuáles son las recomendaciones ante la alerta naranja por tormentas

Ante este tipo de fenómenos, el SMN recomienda adoptar medidas para reducir los riesgos mientras permanezca vigente la advertencia.

Las principales recomendaciones son: