El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del clima para el resto de la semana tras las tormentas del miércoles.
Las condiciones meteorológicas cambiarán el viernes 9 de octubre por la llegada de lluvias a distintas localidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires
Tras las fuertes tormentas del miércoles 7, el SMN anticipó que las condiciones continuarán inestables durante los próximos días con cielo nublado, temperaturas frescas y probabilidad de nuevas precipitaciones.
Para el viernes 9, el organismo prevé una jornada nublada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una mínima de 13° y una máxima de 17°. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse lluvias aisladas con una probabilidad de precipitaciones de 40% y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.
El mal tiempo podría extenderse hasta el sábado 10, cuando se esperan nuevas lluvias en distintos momentos de la jornada con una temperatura de entre 13° y 17°.
Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar durante el domingo 11 con un aumento en las temperaturas hasta el 19° y cielo parcialmente nublado.
Cómo estará el clima el fin de semana largo
El pronóstico extendido del SMN anticipa que las condiciones meteorológicas del fin de semana largo serán las siguientes:
- Sábado 10: mínimas de 13° y máximas de 17° con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas.
- Domingo 11: mínimas de 12° y máximas de 19° con cielo menos nublado y solo 10% de probabilidades de lluvias.
- Lunes 12: mínimas de 13° y máximas de 18° con cielo despejado y sin probabilidad de lluvias.