Regresan las lluvias a CABA: tras la tormenta, el SMN prevé precipitaciones para el viernes y sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó el pronóstico del clima para el resto de la semana tras las tormentas del miércoles.

Las condiciones meteorológicas cambiarán el viernes 9 de octubre por la llegada de lluvias a distintas localidades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

Tras las fuertes tormentas del miércoles 7, el SMN anticipó que las condiciones continuarán inestables durante los próximos días con cielo nublado, temperaturas frescas y probabilidad de nuevas precipitaciones.

SMN

Para el viernes 9, el organismo prevé una jornada nublada en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con una mínima de 13° y una máxima de 17°. Durante la mañana y la tarde podrían registrarse lluvias aisladas con una probabilidad de precipitaciones de 40% y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

Regresan las lluvias a Buenos Aires: tras la tormenta, el SMN ya avisó cuando vuelven las precipitaciones. Shutterstock

El mal tiempo podría extenderse hasta el sábado 10, cuando se esperan nuevas lluvias en distintos momentos de la jornada con una temperatura de entre 13° y 17°.

Sin embargo, el clima comenzaría a mejorar durante el domingo 11 con un aumento en las temperaturas hasta el 19° y cielo parcialmente nublado.

Cómo estará el clima el fin de semana largo

El pronóstico extendido del SMN anticipa que las condiciones meteorológicas del fin de semana largo serán las siguientes: