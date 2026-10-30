Las señales de tránsito ordenan la circulación de los vehículos y permiten que los conductores anticipan las maniobras que deben realizar. Conocerlas permite una conducción más ordenada y mayor seguridad al manejar.

En este contexto, existe una señal identificada como I.22 direcciones permitidas que forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme de la Argentina.

Qué significa la señal de tránsito de fondo azul y dos flechas blancas

La señal indica que las dos direcciones que están representadas están habilitadas para la conducción. En este caso, las flechas diagonales muestran que el conductor puede continuar hacia la izquierda o hacia la derecha, según el recorrido que necesite hacer.

A diferencia de una señal de prohibición, esta indicación no restringe una maniobra, sino que informa cuáles son las alternativas para la conducción. Así, es importante observar el resto de las señales, las marcas sobre la calzada y las condiciones de tránsito antes de elegir una de las dos opciones.

señal de transito ChatGPT | Audiencias

Esta señal de tránsito suele encontrarse en lugares donde existen distintas alternativas para continuar la circulación, como las ramas de salidas, isletas o sectores donde el recorrido se divide. A su vez, Vialidad Nacional detalla que puede ubicarse en la encrucijada o antes de ella, en un punto visible para que el conductor pueda anticipar su decisión.

Cómo reaccionar cuando se ve esta señal

Al encontrar esta señal, el conductor debe tener claro que dirección tomará. No es necesario tomar una decisión inmediata, la indicación señala que existen dos alternativas habilitadas para continuar.

También es importante mantener una velocidad que permita reaccionar con seguridad y observar el tránsito que circula alrededor. Si es necesario cambiar de carril para tomar una de las direcciones, la maniobra debe realizarse con anticipación y de forma segura, respetando las reglas de circulación.