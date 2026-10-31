CyberMonday 2026: cuándo es, qué categorías habrá y cómo aprovechar los filtros de compra

El CyberMonday es un evento comercial donde las personas pueden acceder a descuentos, promociones y ofertas de productos y servicios de reconocidas marcas durante 3 días.

El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), es online, pero algunas ofertas comunicadas, promocionadas y publicadas en la página web también se podrán encontrar en los locales comerciales, aunque esto no es una obligación para las marcas.

El evento se desarrollará en un año donde la venta online se posiciona como una alternativa de ahorro y una herramienta que más personas utilizan. Según el Estudio Mid Term de la CACE, se concretaron se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra en la primera mitad del año, lo que marca una suba del 21% respecto a la primera mitad del año anterior.

Cuándo es el CyberMonday

El CyberMonday 2026 se llevará a cabo el próximo lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de noviembre .

CyberMonday 2026: cómo aprovechar los filtros de compra para acceder a más descuentos, promociones y ofertas

Qué categorías habrá y cómo aprovechar los filtros de compra

Las categorías que habrá:

Electro y tecnología.

Viajes.

Muebles hogar y deco.

Indumentaria y calzado.

Deportes y fitness.

Supermercado.

Bodegas.

Salud y belleza.

Bebés y niños.

Motos y autos.

Emprendedores.

Servicios.

Para una mejor experiencia de usuario, MegaOfertas, tendrá nuevas dinámicas y secciones que permitirá al usuario filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, cuotas sin interes y marcas. Por ejemplo podrá buscar descuento por volumen (2x1, 3x2, etcétera), orden de precio de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

Asimismo, contará con Cybot, un bot conversacional desarrollado con IA que asistirá a los usuarios en vivo, con recomendaciones en productos y marcas dentro de la página.

En este marco, los usuarios pueden aprovechar los filtros de compra en su beneficio . Se trata de otras secciones distintas a la que dividen los productos y servicios por rubro, y conviene revisarlas antes de realizar una compra, ya que puede tener oportunidades interesantes para el comprador.

Los filtros de compra para acceder a más descuentos, promociones y ofertas son:

MegaOfertas : cerca de 15.000.

Descolocados : los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con ofertas considerablemente mayores al resto.

Historias : es un espacio extra en el que las marcas pueden destacar ofertas, promociones y demás oportunidades de compra.

MegaOfertas Top: los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas como una categoría más, además de en la Home.

Beneficios financieros: los usuarios podrán filtrar por medio de pago y categorías, para ver cuáles son las marcas participantes que tienen promoción con dicho medio.

Filtros: entre los más destacados está el de cuotas sin interés, descuento, orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.

MegaOfertas Bomba: una vez por día, durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías desde las 12:00 del mediodía hasta las 13.00hs . Las mismas durarán una hora o hasta agotar el stock.

Noche Bomba: una vez por día, durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías desde las 20.00 hasta las 22.00hs, con un mínimo del 20% Off .

Mega BOOM: el último día de evento, miércoles 4 de noviembre, en la franja horaria de 22 a 00hs con descuentos de mínimo el 50% off .

Cabe destacar que el evento que cuenta con más de 900 empresas socias de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico.