Si bien una limpieza profunda es clave para erradicarlos, elegir el método justo puede marcar la diferencia en cuanto al tiempo que se dedica y el éxito del proceso.

Los olores que quedan en la heladera después de que algunos alimentos se echan a perder, pueden ser difíciles de eliminar.

Si bien una limpieza profunda es clave para erradicarlos, elegir el método justo puede marcar la diferencia en cuanto al tiempo que se dedica y el éxito del proceso.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), a través de su Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS), recomienda una serie de procedimientos para limpiar el refrigerador y el congelador. Entre ellos, propone utilizar una mezcla de partes iguales de vinagre y agua.

Mezcla de vinagre y agua para limpiar la heladera: cómo prepararla

El procedimiento indicado por el USDA consiste en combinar partes iguales de vinagre y agua. La solución puede utilizarse para limpiar el interior de la heladera cuando los olores persisten después de retirar los alimentos en mal estado.

Según el organismo, el vinagre aporta ácido que destruye el moho. Por eso, recomienda probar esta alternativa como parte de las medidas para eliminar los olores de refrigeradores y congeladores.

El vinagre aporta ácido que destruye el moho. (Foto: USDA) USDA

Antes de aplicar la mezcla, es importante desechar cualquier alimento que se encuentre en mal estado o que pueda generar dudas. A su vez, se deben retirar los estantes, cajones para verduras y bandejas para hielo y lavarlos con agua caliente y detergente.

Algunos consejos para tener en cuenta:

El USDA señala que la limpieza puede necesitar repetirse varias veces si el olor persiste. En este contexto, propone diversas alternativas, tales como:

Dejar la puerta abierta durante varios días para que la unidad se ventile. Colocar un hisopo de algodón empapado en vainilla dentro del refrigerador o congelador, cerrar la puerta durante 24 horas y comprobar si todavía quedan olores. Llenar el interior con periódicos enrollados, cerrar la puerta y dejarlos durante varios días. Posteriormente, retirarlos y limpiar la unidad con vinagre y agua.

¿Cuál es el tiempo clave que deben tener en cuenta a la hora de limpiar?

La mezcla de vinagre y agua para limpiar el interior de la heladera no es la única opción que pueden elegir para limpiar la heladera. La combinación de agua caliente y bicarbonato de sodio también es una gran alternativa a las soluciones desinfectantes.