La propuesta fue lanzada por una empresa multinacional y contempla oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes universitarios y recién graduados.

Con el verano cada vez más cerca, una empresa industrial abrió una convocatoria destinada a jóvenes que se encuentren en la búsqueda de dar sus primeros pasos en el mundo laboral y cuenten con tiempo libre para hacerlo.

La propuesta contempla oportunidades de desarrollo profesional para estudiantes universitarios y recién graduados de Tucumán , con posibilidades de incorporarse a proyectos reales del Grupo Techint.

La oferta en cuestión comprende Prácticas Educativas de Verano y Jóvenes Profesionales 2027, con puestos que podrían desarrollarse por fuera de la provincia. Entre las carreras que se considerarán, figuran aquellas orientadas a la ingeniería.

¿Qué trabajo de verano ofrece Techint para estudiantes y jóvenes graduados?

La compañía cuenta con dos programas destinados a quienes buscan comenzar su recorrido profesional, por lo que no es un requisito excluyente contar con experiencia laboral.

La compañía cuenta con dos programas destinados a quienes buscan comenzar su recorrido profesional, por lo que no es un requisito excluyente contar con experiencia laboral. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Uno de los programas está destinado a estudiantes universitarios avanzados. Se trata de las Prácticas Educativas de Verano (PEV), que tienen una duración de tres meses y permiten participar en un proyecto real dentro de alguna de las empresas del Grupo Techint.

La otra convocatoria busca solicitantes para el Programa de Jóvenes Profesionales (JP), el cual ofrece oportunidades laborales efectivas para estudiantes próximos a graduarse y jóvenes graduados recientes. El objetivo es que puedan iniciar una carrera profesional dentro de alguna de las compañías de la multinacional.

¿Cuáles son los requisitos para participar?

La convocatoria en este caso concreto aplica para jóvenes estudiantes o recientemente graduados de Tucumán que hayan elegido cursar alguna de las especialidades de ingeniería.

Entre las carreras que se contemplarán, figuran:

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Electrónica.

Ingeniería Electricista

En lo que respecta a los requisitos académicos, se solicita tener al menor un 80% de la carrera cursada y aprobada, o estar próximo a graduarse. También se considerarán quienes se hayan recibido de manera reciente.

Oportunidad de empleo en Techint: qué deben tener en cuenta los solicitantes

Si bien la convocatoria está dirigida a estudiantes o recién graduados que residen en Tucumán, las prácticas y puestos de trabajo no necesariamente se desarrollarán en territorio provincial.

Por esta razón, los candidatos deben contemplar la posibilidad de relocalizarse para comenzar la experiencia. La compañía, invita a los interesados a postularse a la convocatoria, que permanece abierta a través del sitio web oficial.