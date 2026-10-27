Alerta amarilla por tormentas para este martes 27 de octubre. Fuente: Shutterstock

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por tormentas para este martes 27 de octubre en tres provincias de la Argentina.

El alcance depende de la regiones comprendidas por la advertencia del organismo y las actualizaciones de los fenómenos se modifican en tiempo real, razón por la que es importante consultar el mapa oficial del SMN.

En qué provincias rige la alerta amarilla por tormentas del SMN

Las provincias afectadas por la alerta amarilla por tormentas del SMN. Servicio Meteorológico Nacional

Las provincias alcanzadas por la advertencia son Mendoza, San Luis y Córdoba. Y las jurisdicciones específicas incluidas en la alerta, son:

Mendoza: Este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín y Santa Rosa.

San Luis: zona baja de Belgrano, zona baja de Juan Martín de Pueyrredón.

Córdoba: Juárez Celman, zona baja de Río Cuarto.

Las condiciones previstas para este martes 27 de octubre

La alerta amarilla indica que el área podría ser afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes.

Según indica el SMN, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo ocasional y ráfagas.

27 OCT | ⚠️ #Alerta para hoy: ⛈️ Tormenta 🟨 20-40 mm 🌬️ Ráfagas 🧊 Granizo ⚡Actividad eléctrica 📲 Más info en 👉 https://t.co/PrwYSvrdS2 https://t.co/rTx20pT702 — SMN Argentina (@SMN_Argentina) October 27, 2026

Para este martes, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma local.

Qué significa la alerta amarilla del SMN y qué precauciones hay que tomar

Según el organismo, la alerta amarilla significa que se esperan posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Entre las precauciones del SMN durante las tormentas, se encuentran: