La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) advierte de lluvias torrenciales este lunes en Valencia, Alicante, Murcia y Baleares por el paso de la dana Adam, que está provocando precipitaciones muy fuertes y persistentes en el área mediterránea peninsular y el archipiélago balear. El organismo prevé acumulaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado en 12 horas en las zonas más afectadas, con riesgo de inundaciones locales y crecidas repentinas.
La Aemet alerta de que las lluvias podrán ir acompañadas de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos. Además, advierte de la incertidumbre sobre la evolución de la dana y la distribución de las precipitaciones.
Dónde se esperan las lluvias más intensas este lunes 19 de octubre
Durante la primera mitad del lunes, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral sur de Valencia, el entorno del cabo de La Nao, los litorales de Murcia y Almería, así como en Baleares.
A lo largo de la jornada, las lluvias se desplazarán también hacia áreas litorales y prelitorales del norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes. Asimismo, se producirán precipitaciones vespertinas localmente fuertes en las sierras del tercio sur peninsular.
Hasta 300 litros por metro cuadrado y riesgo de inundaciones
El escenario más probable contempla acumulaciones de hasta 200-300 milímetros en 12 horas en el litoral sur de Valencia y el entorno del cabo de La Nao. En estas zonas, las precipitaciones podrían superar los 60-90 milímetros en una hora, con posibilidad de extenderse a áreas cercanas.
En las islas Pitiusas, la Aemet prevé acumulaciones superiores a 160 milímetros en 12 horas. Por su parte, en áreas litorales y prelitorales de Alicante, Murcia y Almería, así como en Mallorca, las lluvias podrán dejar más de 50 milímetros en una hora y entre 100 y 140 milímetros en 12 horas.
El organismo meteorológico advierte de que las precipitaciones intensas y persistentes pueden provocar inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, y crecidas repentinas en arroyos y ramblas. El riesgo es mayor en áreas donde el suelo ya está saturado por episodios anteriores de lluvia.
Durante el conjunto del episodio, podrían acumularse entre 300 y 400 milímetros de forma local, sin descartar registros puntuales superiores en las zonas especialmente afectadas.
La dana Adam mantendrá la inestabilidad hasta el martes
El episodio está relacionado con el aislamiento de la dana Adam y el establecimiento de un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares. Según la Aemet, el domingo y el lunes serán las jornadas más adversas, con precipitaciones intensas y persistentes en distintos puntos del litoral mediterráneo.
A partir del martes 20 de octubre, la inestabilidad podría comenzar a disminuir y quedar restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. En estas áreas todavía podrían registrarse chubascos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente durante la primera mitad del día.