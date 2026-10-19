La Aemet advierte de lluvias torrenciales en el área mediterránea y Baleares por la dana Adam. Imagen ilustrativa.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) advierte de lluvias torrenciales este lunes en Valencia, Alicante, Murcia y Baleares por el paso de la dana Adam, que está provocando precipitaciones muy fuertes y persistentes en el área mediterránea peninsular y el archipiélago balear. El organismo prevé acumulaciones de hasta 300 litros por metro cuadrado en 12 horas en las zonas más afectadas, con riesgo de inundaciones locales y crecidas repentinas.

La Aemet alerta de que las lluvias podrán ir acompañadas de intervalos de viento fuerte y temporal marítimo en los litorales mediterráneos. Además, advierte de la incertidumbre sobre la evolución de la dana y la distribución de las precipitaciones.

Dónde se esperan las lluvias más intensas este lunes 19 de octubre

Durante la primera mitad del lunes, las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes en el litoral sur de Valencia, el entorno del cabo de La Nao, los litorales de Murcia y Almería, así como en Baleares.

A lo largo de la jornada, las lluvias se desplazarán también hacia áreas litorales y prelitorales del norte de la Comunidad Valenciana y Cataluña, donde se esperan chubascos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes. Asimismo, se producirán precipitaciones vespertinas localmente fuertes en las sierras del tercio sur peninsular.

La DGT pide evitar la circulación por las carreteras afectadas por el temporal y las acumulaciones de agua. Imagen ilustrativa de una inundación previa en Cádiz. EFE/A.Carrasco Ragel

Hasta 300 litros por metro cuadrado y riesgo de inundaciones

El escenario más probable contempla acumulaciones de hasta 200-300 milímetros en 12 horas en el litoral sur de Valencia y el entorno del cabo de La Nao. En estas zonas, las precipitaciones podrían superar los 60-90 milímetros en una hora, con posibilidad de extenderse a áreas cercanas.

En las islas Pitiusas, la Aemet prevé acumulaciones superiores a 160 milímetros en 12 horas. Por su parte, en áreas litorales y prelitorales de Alicante, Murcia y Almería, así como en Mallorca, las lluvias podrán dejar más de 50 milímetros en una hora y entre 100 y 140 milímetros en 12 horas.

El organismo meteorológico advierte de que las precipitaciones intensas y persistentes pueden provocar inundaciones locales, especialmente en zonas bajas, y crecidas repentinas en arroyos y ramblas. El riesgo es mayor en áreas donde el suelo ya está saturado por episodios anteriores de lluvia.

Durante el conjunto del episodio, podrían acumularse entre 300 y 400 milímetros de forma local, sin descartar registros puntuales superiores en las zonas especialmente afectadas.

El litoral sur de Valencia y el entorno del cabo de La Nao podrían acumular hasta 300 litros por metro cuadrado en 12 horas. Imagen ilustrativa de una lluvia anterior. Fuente: EFE Marta Pérez

La dana Adam mantendrá la inestabilidad hasta el martes

El episodio está relacionado con el aislamiento de la dana Adam y el establecimiento de un flujo del este y nordeste muy húmedo sobre el área mediterránea peninsular y Baleares. Según la Aemet, el domingo y el lunes serán las jornadas más adversas, con precipitaciones intensas y persistentes en distintos puntos del litoral mediterráneo.

A partir del martes 20 de octubre, la inestabilidad podría comenzar a disminuir y quedar restringida a zonas litorales y prelitorales del extremo nororiental peninsular y Baleares. En estas áreas todavía podrían registrarse chubascos localmente fuertes o muy fuertes, especialmente durante la primera mitad del día.