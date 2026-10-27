Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Imagen ilustrativa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), difundió un pronóstico que contempla lluvias de distinta intensidad en varias regiones de México hasta el jueves 29 de octubre de 2026. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

El aviso, emitido el domingo 25 de octubre, también advierte sobre posibles incrementos en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. El pronóstico incluye condiciones meteorológicas que podrían afectar especialmente a entidades del occidente, norte, noreste, centro, oriente y sureste del país.

La evolución de los sistemas meteorológicos también podría provocar oleaje elevado en distintas zonas costeras del Pacífico mexicano. Por eso, el SMN recomienda prestar atención a las actualizaciones oficiales, ya que la intensidad y la distribución de las lluvias varían según el día y la región.

Atención: qué estados tendrán lluvias fuertes hasta el jueves 29 de octubre

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán en diferentes estados del país durante el período previsto. El huracán Vance, que se desplazará frente a las costas del Pacífico central mexicano, contribuirá a las lluvias en el occidente, mientras que otros sistemas favorecerán precipitaciones en el norte, centro, oriente y sureste.

El organismo meteorológico advierte que las lluvias fuertes a intensas pueden presentarse junto con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También pueden provocar el aumento del nivel de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

De acuerdo con el pronóstico extendido a 96 horas del SMN, las precipitaciones más intensas se concentrarán en diferentes estados del país durante el período previsto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dice el pronóstico de lluvias para el lunes 26 y martes 27 de octubre

Para el lunes 26 de octubre, el SMN prevé lluvias fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros en el sur de Nayarit y el oeste de Jalisco. También se esperan precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en sectores de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.

En otras entidades, como Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se pronostican intervalos de chubascos. Para la Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala, el aviso contempla lluvias aisladas.

El martes 27 de octubre, el pronóstico mantiene la probabilidad de lluvias fuertes en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. También se esperan chubascos en distintas entidades del norte, centro, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Durante estas jornadas, el organismo también prevé viento y oleaje elevado en sectores costeros. Las condiciones podrían cambiar a medida que evolucionen los sistemas meteorológicos.

Miércoles 28 de octubre: prevén lluvias intensas en el occidente de México

Para el miércoles 28 de octubre, el pronóstico del SMN contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en la costa de Jalisco. En Colima se esperan lluvias fuertes con acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Además, se prevén precipitaciones de entre 25 y 50 milímetros en sectores de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Michoacán. Otros estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste podrían registrar intervalos de chubascos o lluvias aisladas.

El pronóstico también advierte sobre oleaje de entre 3 y 4 metros en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán. En el golfo de Tehuantepec y las costas de Campeche y Yucatán, se esperan olas de entre 2 y 3 metros.

Las lluvias intensas podrían generar complicaciones en zonas vulnerables a inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos. Las autoridades recomiendan seguir los avisos meteorológicos oficiales y evitar exponerse a condiciones peligrosas.

Jueves 29 de octubre: qué estados tendrán lluvias y fuertes vientos

Para el jueves 29 de octubre, el SMN prevé lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en sectores de Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila.

También se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en zonas de Jalisco, Zacatecas y Nuevo León. En Baja California Sur, Sonora, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se esperan intervalos de chubascos.

Para Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos, el pronóstico contempla lluvias aisladas. En Oaxaca, particularmente en el istmo y el golfo de Tehuantepec, se esperan vientos de componente norte con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

El aviso también contempla oleaje de entre 2 y 3 metros en el golfo de Tehuantepec y las costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Qué riesgos pueden provocar las lluvias fuertes en México

El SMN advierte que las precipitaciones fuertes a intensas pueden estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. Además, pueden ocasionar el aumento del nivel de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento también pueden derribar árboles y anuncios publicitarios. En las zonas costeras, el oleaje elevado representa un riesgo adicional para quienes se encuentren cerca del mar.

Ante estas condiciones, es importante consultar los avisos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil de cada entidad, especialmente si se vive en zonas bajas, cerca de cauces o en áreas susceptibles a inundaciones y deslaves.

La información oficial puede consultarse en el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, donde se publican los pronósticos y avisos meteorológicos para México.