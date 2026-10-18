La Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias y tormentas en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante. Imagen ilustrativa.

La alerta por lluvias mantiene en vilo a varias localidades de España. Por su parte, las autoridades han anunciado la suspensión de las clases este lunes en Valencia, Alicante y Baleares por riesgo de inundaciones, informó este domingo la agencia de noticias EFE.

La medida busca prevenir incidentes y evitar desplazamientos durante el temporal. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso rojo por lluvias y tormentas en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante hasta las 10 horas del lunes, mientras que Mallorca y las Pitiusas estarán en aviso naranja durante la jornada.

Qué municipios de Valencia y Alicante suspenden las clases este lunes

Una decena de municipios de las provincias de Valencia y Alicante han comunicado la suspensión de las clases este lunes como medida preventiva ante el temporal de lluvias torrenciales registrado este domingo. Las localidades afectadas son:

Provincia de Valencia: Gandia, Tavernes de la Valldigna, Piles, Oliva, Benirredrà, Alzira, L’Alcúdia, Fortaleny y Algemesí.

Provincia de Alicante: El Verger.

El aviso rojo por precipitaciones intensas y tormentas en esta zona estará activo hasta las 10 horas del lunes. Otros municipios podrían sumarse a la medida después de las reuniones previstas en los ayuntamientos, a través de sus Centros de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), para evaluar la evolución del temporal.

La Universitat de València (UV) y la Universitat Politècnica de València (UPV), por su parte, establecieron el pasado viernes el nivel de Emergencia 2, que implica el cierre de los campus y la suspensión de las actividades culturales, deportivas y sociales presenciales.

Ambas universidades públicas han pedido que no se inicien desplazamientos para acudir a los centros este lunes hasta conocer la actualización del nivel de emergencia, que comunicarán durante la tarde.

La DGT pide evitar la circulación por las carreteras afectadas por el temporal y las acumulaciones de agua. Imagen ilustrativa. EFE/A.Carrasco Ragel

Ibiza, Formentera y Mallorca suspenden las clases por riesgo de inundaciones

El Govern balear también ha anunciado la suspensión de las clases este lunes en Ibiza, Formentera y Mallorca, siguiendo las recomendaciones de la Dirección General de Emergencias e Interior y el protocolo acordado con Educación.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha explicado que la decisión responde a la previsión de lluvias y tormentas intensas durante las próximas horas, que se suman a las fuertes precipitaciones registradas este domingo.

“ La prioridad es garantizar la seguridad de los niños, así como evitar desplazamientos que podrían dificultar las tareas de los efectivos de emergencias ”, ha señalado Prohens en la red social X.

El Ejecutivo autonómico ha pedido a las familias y a la comunidad educativa que consulten las comunicaciones de los centros a través de la plataforma Gestib y que sigan los canales oficiales del Govern para conocer las actualizaciones. En caso de emergencia, recuerda que se debe llamar al 112.

La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene la alerta roja en Ibiza y Formentera, ha elevado a naranja la alerta en Mallorca y ha activado la amarilla en Menorca. Además, ha activado el Plan Inunbal, el plan especial para hacer frente al riesgo de inundaciones, en situación operativa 2 en las Pitiusas. También ha movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que traslada unidades del Tercer Batallón desde Valencia hacia Ibiza y Mallorca para colaborar con los servicios de emergencias insulares tras los efectos de la dana Adam.

La Dirección General de Emergencias e Interior mantiene la alerta roja en Ibiza y Formentera, la naranja en Mallorca y la amarilla en Menorca. Imagen ilustrativa. Fuente: EFE Alejandro García

Aviso rojo y naranja por lluvias: las zonas con mayor riesgo

La Aemet mantiene el aviso rojo por lluvias y tormentas intensas en el litoral sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de Alicante hasta las 10 horas de este lunes.

En Baleares, el organismo meteorológico mantiene el aviso naranja por lluvias intensas, con acumulaciones que podrían alcanzar los 160 litros por metro cuadrado en las Pitiusas y los 140 litros por metro cuadrado en el sur y el Llevant de Mallorca.

Las precipitaciones de este domingo ya han dejado registros significativos en las islas. En Formentera se han acumulado 97,4 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 8 y las 9 de la mañana, y un total de 122,8 litros por metro cuadrado en 24 horas, hasta las 18.10 horas.

En el aeropuerto de Ibiza se han registrado 121,3 litros por metro cuadrado en las últimas 24 horas, mientras que en Sant Joan de Labritja se han acumulado 84 litros por metro cuadrado, según los datos del centro territorial de Baleares de la Aemet.