El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Córdoba durante este martes 27 de octubre.
La advertencia, por su parte, alcanza al suroeste provincial, incluida la zona serrana de Calamuchita y la zona serrana de Río Cuarto, donde se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo.
Cómo serán las tormentas que llegarán a Córdoba este martes
Según informó el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.
En tanto, los fenómenos podrían desarrollarse con abundante caída de agua en poco tiempo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.
Además, el organismo meteorológico advirtió sobre la posibilidad de granizo ocasional y se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían variar según la intensidad y la distribución de las tormentas.
Cuales son las zonas afectadas por la tormenta
El nivel amarillo de alertas por tormentas, indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y que pueden representar un riesgo para las actividades cotidianas.
Según informó el SMN, las localidades afectadas son:
- Juárez Celman
- Zona baja de Río Cuarto
- Zona serrana de Calamuchita
- Zona serrana de Río Cuarto
Recomendaciones del SMN
Ante la llegada de las tormentas, es importante evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de postes y cables eléctricos.
También se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.
Cómo continuará el clima en Buenos Aires
A través del pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional indicó cómo estarán las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los alrededores durante el resto de la semana.
- Martes 27: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 19 °C. Se espera nubosidad variable, con lluvias durante la tarde y cielo mayormente nublado por la noche.
- Miércoles 28: temperatura mínima de 13 °C y máxima de 22 °C. Se prevé cielo mayormente nublado durante la mañana, parcialmente nublado por la tarde y probabilidad de lluvias y tormentas hacia la noche.
- Jueves 29: temperatura mínima de 14 °C y máxima de 22 °C. Se esperan lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde, con abundante nubosidad.
- Viernes 30: temperatura mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. Se pronostica nubosidad variable durante la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde, sin lluvias significativas.
- Sábado 31: temperatura mínima de 15 °C y máxima de 25 °C. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, sin precipitaciones.
- Domingo 1: temperatura mínima de 15 °C y máxima de 24 °C. Se prevé cielo parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado hacia la tarde y la noche, sin lluvias.