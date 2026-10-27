El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para sectores de la provincia de Córdoba durante este martes 27 de octubre.

La advertencia, por su parte, alcanza al suroeste provincial, incluida la zona serrana de Calamuchita y la zona serrana de Río Cuarto, donde se esperan lluvias intensas en períodos cortos, ráfagas de viento, actividad eléctrica frecuente y la posible caída de granizo.

Cómo serán las tormentas que llegarán a Córdoba este martes

Según informó el SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas de ellas localmente fuertes.

En tanto, los fenómenos podrían desarrollarse con abundante caída de agua en poco tiempo, ráfagas intensas de viento y actividad eléctrica frecuente.

Las zonas de Córdoba bajo alerta meteorológica amarilla. Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

Además, el organismo meteorológico advirtió sobre la posibilidad de granizo ocasional y se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, aunque esos registros podrían variar según la intensidad y la distribución de las tormentas.

Cuales son las zonas afectadas por la tormenta

El nivel amarillo de alertas por tormentas, indica que se esperan fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y que pueden representar un riesgo para las actividades cotidianas .

Cielo con lluvia y tormenta eléctrica. Shutterstock

Según informó el SMN, las localidades afectadas son:

Juárez Celman

Zona baja de Río Cuarto

Zona serrana de Calamuchita

Zona serrana de Río Cuarto

Recomendaciones del SMN

Ante la llegada de las tormentas, es importante evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad, no refugiarse debajo de árboles y mantenerse alejado de postes y cables eléctricos.

También se aconseja asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar circular por calles inundadas o zonas anegadas.

Cómo continuará el clima en Buenos Aires

A través del pronóstico extendido, el Servicio Meteorológico Nacional indicó cómo estarán las condiciones climáticas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los alrededores durante el resto de la semana.