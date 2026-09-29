Las tormentas volverán a golpear el norte del país con lluvias a lo largo de todo el martes 29 de septiembre.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica hasta 30 milímetros de agua en las ciudades capitales con vientos de hasta 41 kilómetros por hora.

Cómo estará el clima en Jujuy durante el martes 29 de septiembre

En Jujuy las condiciones climáticas estarán marcadas por lluvias a lo largo de toda la jornada con posible actividad eléctrica.

En la ciudad capital, San Salvador de Jujuy, se esperan hasta 30 milímetros de agua acumulada con vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima. SMN

La temperatura oscilará entre los 16° y21° con cielo nublado, por lo que la humedad será protagonista de la jornada.

En esta línea, el SMN advirtió que las condiciones podrían continuar hasta la tarde del miércoles 30.

Las localidades afectadas son:

San Salvador de Jujuy.

Palpalá.

Perico

San Pedro.

Libertador General San Martín.

Se aproximan fuertes tormentas al norte argentino: lluvias en Salta y Jujuy pronosticadas para el martes 29, según el SMN. Unsplash

Dónde golpearán las lluvias en Salta y cómo estará el clima

En Salta la temperatura durante el martes 29 oscilará entre los 15° y 23° con vientos sentido este con vientos entre 40 y 50 kilómetros por hora.

Clima Salta. SMN

Las lluvias se prolongarán a lo largo de toda la jornada con posible actividad eléctrica. En la ciudad capital se esperan hasta 17 milímetros de agua.

Las localidades ubicadas al norte como Tartagal y San Ramón de la Nueva Orán sufrirán tormentas con hasta 34 milímetros de agua.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires comenzó la semana con algunas precipitaciones que continuarán durante el mediodía del marte y darán paso a una tarde nublada con máximas de 19°.

El miércoles y jueves mejorarán las condiciones con máximas de 18/19° y cielo despejado, aunque se espera la presencia de vientos.

El viernes presentará un cielo parcialmente despejado con máximas de 18° que dará paso a una mañana de sábado con lluvias.

El domingo traerá las mejores condiciones con mínimas de 10°, máximas de 18° y cielo despejado.