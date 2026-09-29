Después de la Luna llena del 26 de septiembre, el satélite natural de la Tierra se encuentra en fase gibosa menguante este 29 de septiembre, con cerca del 90% de su superficie iluminada.

Durante esta jornada, además, la Luna se encuentra en Tauro , un signo de tierra que la astrología relaciona con la estabilidad, el disfrute de las cosas simples, la seguridad y los asuntos materiales.

Esta combinación suele interpretarse como un momento apropiado para ordenar, terminar tareas pendientes y prestar atención a aquello que necesita más calma y constancia.

¿En qué signo está la Luna este martes 29 de septiembre?

La Luna está en Tauro durante el martes 29 y permanecerá allí hasta el miércoles 30 de septiembre.

En astrología, la Luna en Tauro suele asociarse con una búsqueda de estabilidad y seguridad. Es una posición que pone el foco en cuestiones concretas: la casa, el dinero, el cuerpo, la alimentación, el descanso y todo aquello que permite construir una rutina más ordenada.

Además, por coincidir con fase menguante, la interpretación cambia respecto de una Luna creciente. En lugar de concentrarse en comenzar proyectos o acelerar procesos, la tradición propone aprovechar estos días para revisar lo que ya está en marcha y decidir qué vale la pena conservar .

La Luna estará en Tauro durante este martes 29 de septiembre y permanecerá en este signo hasta el miércoles 30.

¿Qué significa que la Luna esté en fase menguante?

La Luna menguante comienza después de una Luna llena y continúa hasta la llegada de la Luna nueva.

En términos astronómicos, lo que cambia es la porción de la superficie lunar iluminada que puede observarse desde la Tierra.

El 29 de septiembre, en Buenos Aires, la Luna se encuentra en fase gibosa menguante y presenta alrededor de un 92% de iluminación.

En la astrología, en cambio, esta etapa tiene un significado simbólico. Se la relaciona con los procesos de cierre, depuración y balance.

La idea central es sencilla: menos acumulación y más selección. Puede ser un buen momento para detectar qué tareas quedaron pendientes, qué compromisos ya no tienen sentido y qué situaciones necesitan una resolución antes de comenzar algo nuevo.

Qué actividades conviene hacer según la astrología

La tradición astrológica suele asociar la Luna menguante con actividades que impliquen ordenar, limpiar y concluir. En una jornada con la Luna en Tauro, ese enfoque puede trasladarse especialmente a cuestiones prácticas y cotidianas.

Una de las opciones es ordenar la casa y desprenderse de objetos que ya no se utilizan. También puede ser un buen momento para revisar gastos, cancelar suscripciones innecesarias, organizar documentos o terminar trámites que quedaron a mitad de camino .

La fase también se relaciona simbólicamente con el descanso y la recuperación de energía. Por eso, establecer una rutina más tranquila, dormir mejor, cocinar en casa o reservar un momento para actividades placenteras puede encajar con el clima que la astrología atribuye a esta combinación.