Un grupo de campesinos, desesperados por encontrar agua en medio de una sequía, comenzaron a excavar las tierras en un campo en la provincia de Shaanxi, China, en marzo de 1974.

A apenas un metro de profundidad, las palas chocaron con fragmentos de cerámica. Poco después aparecieron cabezas de figuras humanas de tamaño real y varias puntas de flecha de bronce.

Zhao Kangmin, un arqueólogo que recibió el aviso, llegó al lugar y, al observar las primeras piezas, comenzó a sospechar que se trataba de algo mucho más importante que unos simples restos de cerámica.

El especialista ordenó continuar con las excavaciones y participó de los trabajos. Lo que encontraron a medida que avanzaban, sin embargo, superó cualquier expectativa: bajo la tierra se escondía uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios de la historia.

La historia de los Guerreros de Terracota

Zhao desempeñó un papel clave en el descubrimiento, ya que conocía los antecedentes arqueológicos de la zona y sabía que, en las inmediaciones de Xi’an, cerca del mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huang, se habían encontrado figuras enterradas en el pasado.

“Estábamos tan emocionados que íbamos en las bicicletas tan rápido que parecía que volábamos”, recordó en un ensayo publicado en 2014.

En 1974, campesinos chinos cavaron un pozo y desenterraron piezas de soldados de arcilla en tamaño natural: hoy es uno de los monumentos más visitados de China. hoycuriosidades

En un primer momento, intentó mantener el descubrimiento en reserva, debido al contexto político que atravesaba China, en las etapas finales de la Revolución Cultural impulsada por Mao Zedong. Su intención era esperar el momento adecuado para informar oficialmente sobre las piezas.

Sin embargo, un joven periodista de la agencia Xinhua llegó al lugar, vio las estatuas y, pese a las advertencias de Zhao, decidió publicar la noticia sobre el descubrimiento.

En los meses siguientes, las autoridades de Pekín ordenaron realizar excavaciones en la zona. Los trabajos permitieron sacar a la luz alrededor de 500 guerreros de terracota más, confirmando la magnitud del hallazgo.

No obstante, lo que imaginaba Zhao superó toda especulación, ya que con el tiempo se encontró un ejército entero de 8.000 soldados de terracota (material cerámico hecho de arcilla cocida) en tamaño real diseñado 2.200 años atrás. Además, había caballos, carros de guerra y oficiales.

¿Quiénes eran en realidad los Guerreros de Terracota y para qué fueron construidos?

Los Guerreros de Terracota formaban parte del complejo funerario de Qin Shi Huang, el primer emperador que unificó China. Las miles de figuras de tamaño real fueron dispuestas en formación militar junto al mausoleo, acompañadas por caballos, carros y armas, como una representación del ejército del emperador.

UNESCO señala que este ejército constituye un testimonio excepcional de la organización militar de la China de aquel período y que las figuras fueron concebidas dentro del complejo destinado al emperador fallecido.

El sitio oficial del gobierno de Xi’an explica que Qin Shi Huang mandó construir un ejército de unos 8.000 soldados, además de caballos y carros, con la intención de contar con protección en el más allá.

Las figuras representan distintos rangos y funciones militares y fueron realizadas con gran nivel de detalle, con diferencias en sus rostros, vestimenta y postura

El mausoleo de los Guerreros de Terracota

Una vez que se descubrió gran parte del ejército los motivos de su construcción fueron claros: el primer emperador chino Qin Shi Huang ordenó crear un proyecto subterráneo de 56 km cuadrados, en los que miles de guerreros fueron colocados en formación de batalla, listos para defender al emperador de lo que pudiera esperarle en el más allá .

En 1974, campesinos chinos cavaron un pozo y desenterraron piezas de soldados de arcilla en tamaño natural: hoy es uno de los monumentos más visitados de China. hoycuriosidades

En 1975 se abrió un museo del lugar mientras seguían las excavaciones y en 1987 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En la actualidad, los 8.000 Guerreros de Terracota son parte del tesoro nacional de China y miles de turistas llegan al Museo del Mausoleo del Emperador Qin Shi Huang ubicado en Lintong para conocer uno de los descubrimientos más importantes de la humanidad.