Misterio en la cordillera de Mendoza: un grupo de investigadores argentinos y españoles creen haber hallado un geoglifo que se ve desde el cielo.

Un grupo de arqueólogos argentinos y españoles confirmó el hallazgo de una arquitectura que, por sus características, podría tratarse de un geoglifo.

El hallazgo forma parte de Arqueoandes, un proyecto conjunto entre el Conicet, la UNCuyo y la Universidad de Jaén, de España.

El sitio está ubicado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, en las inmediaciones de la Cordillera del Tigre, en Mendoza.

Según los arqueólogos, se trata de un descubrimiento inédito para la arqueología mendocina, ya que no existen antecedentes de un sitio similar en la provincia y ahora comenzará el proceso de investigación profunda para determinar si efectivamente se trata de un geoglifo, o no.

Cómo lo encontraron y qué hay en el lugar

Todo comenzó con Carlos Gobbi, un andinista que llevaba casi 30 años rastreando posibles sitios arqueológicos en la zona.

Gracias a Google Earth detectó siluetas extrañas en las imágenes satelitales hace poco más de un año. Recién en febrero de este año logró llegar hasta el lugar tras una caminata de casi cuatro días.

Sin embargo, al llegar se dio cuenta que al ras del suelo el paisaje demasiado. Aun así, se observan pircas de piedra que forman pasillos, algunas enterradas y revestidas en zanjas similares a acequias .

La comparación que surge de inmediato es con los famosos geoglifos de Nazca, en Perú, aunque los investigadores todavía son muy cautos con esa hipótesis.

Según la Real Academia Española, un geoglifo es una figura de gran tamaño grabada directamente sobre el terreno o realizada con piedras, especialmente por pueblos prehistóricos.

Misterio en la cordillera de Mendoza: arqueólogos argentinos y españoles hallaron una arquitectura que se ve desde el cielo y que podría ser un geoglifo. Carlos Gobbi

Qué dijo Cristina Prieto Olavarría, directora del proyecto

“No tenemos ninguna hipótesis cerrada”, introdujo Prieto Olavarría en diálogo con El Cronista y luego añadió: “ Estamos trabajando desde la perspectiva de que este sitio con esta arquitectura pudo haber tenido múltiples funciones a lo largo del tiempo y que estas pudieron cambiar. Pudo haber sido utilizada como sitio doméstico, como sitio con alguna función ceremonial e incluso en tiempos recientes en el siglo XX para actividades de herreraje ”.

Otro factor clave es el rango de ocupación temporal del sitio: no se sabe cuándo se empezó a construir y cuándo se dejó de ocupar, lo cual pudo haber ocurrido en años o centurias.

“La primera campaña será muy intensiva y muy técnica con todo el relevamiento planimétrico arquitectónico y también la toma de muestras de sedimentos, perfiles estratigráficos y materiales que nos permitan analizar aspectos cronológicos y evaluar las funciones que pudo haber tenido a lo largo de los años”, continuó la investigadora.

“No tenemos registro de arquitectura con estas formas en la región. Es fácilmente detectable con imágenes aéreas, lo cual nos llevó a mencionar que sea un posible geoglifo , pero su evaluación va a quedar condicionado a los resultados que vayamos a tener a partir de los análisis y la integración de distintos tipos de datos a posteriori que podamos subir y hacer trabajos de campo”, concluyó Cristina Prieto Olavarría.

Cómo continuará la investigación

El grupo de arqueólogos realizará todas las gestiones correspondientes y plan logístico para poder llevar a cabo la investigación en enero del 2027.

Ya cuentan con el abal, permiso y apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural y Museo de la provincia de Mendoza.

Además, cuentan con el financiamiento del Proyecto PIP CONICET “Arqueología histórica y patrimonio en la montaña del norte de Mendoza” y el Proyecto SIIP UNCuyo “La transformación del paisaje en la alta montaña del noroeste de Mendoza en el Holoceno Tardío”.

Los especialistas españoles de la Universidad de Jaén llegarán a Mendoza para una nueva expedición en enero junto a Gobbi, quien es parte fundamental del proyecto y quien los guiará a todos hacia el sitio de difícil acceso.

Qué equipos trabajan en la investigación

Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Grupo Historia Ambiental. CONICET.

Laboratorio de Arqueología Histórica y Etnohistoria, Instituto de Arqueología y Etnología, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo.

Instituto Universitario de Investigación de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. (España).

Todavía no hay certezas sobre la antigüedad exacta de la estructura ni sobre la función que cumplió, pero el proyecto recién empieza a develar sus primeros secretos y esta investigación de campo permitirá avanzar en la datación y en la interpretación de la estructura arqueológica.