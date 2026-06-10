Los ingresos y egresos de la Ciudad son puntos de alto tránsito de autos, en especial en las horas pico cuando se generan congestiones.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció la construcción de un túnel para aliviar uno de los cruces más críticos.

Se trata de un paso bajo nivel que cruza las vías del tren para acceder a la Avenida General Paz. El viaducto se posiciona como una solución para mejorar la circulación se la zona y disminuir los tiempos de espera.

El nuevo túnel que construye la Ciudad para despedir las congestiones

El Gobierno porteño avanza con la construcción del túnel de la Avenida Álvarez Thomas en el barrio de Villa Urquiza. Las obras están siendo ejecutadas por AUSA bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura porteño.

El túnel apunta a eliminar un cruce ferroviario a nivel con el ramal José León Suárez del Ferrocarril Mitre , un cruce en donde las barreras del tren provocan colas recurrentes.

Los datos oficiales detallan que más de 18.000 vehículos circulan diariamente por el corredor.

Cómo vienen las obras del túnel en Álvarez Thomas

Desde marzo se interrumpió definitivamente el cruce ferroviario para realizar las obras del nuevo paso bajo nivel. Por el momento las tareas se concentran en pozos de cateo para identificar y reubicar la infraestructura subterránea existente, incluyendo cañerías de gas, conductos de agua potable y cables de alta tensión.

Una vez completada esta fase, se dará inicio al armado del túnel con una intervención total de 10.600 metros cuadrados con un túnel de 255 metros de longitud con dos carriles sentido norte.

Además, se instalarán cámaras de monitoreo conectadas al centro de tránsito, iluminación LED, señalización inteligente, veredas renovadas, pasarelas accesibles y nuevo mobiliario.

Por el momento se habilitó un paso en la calle Miller con sentido hacia el conurbano para preservar la conectividad de la zona.

Según el plan de ejecución de obras, quedaría habilitado a mediados de 2027.