Decretaron feriado el martes 16 de junio y se extiende el fin de semana largo

Argentina espera por el feriado del 15 de junio por la conmemoración al Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes para disfrutar de una escapada o aprovechar para descansar en casa durante los tres días de asueto.

Un grupo afortunado de trabajadores verá su fin de semana largo de tres días extendido a cuatro gracias a un asueto local en la provincia de Buenos Aires y recién volverá a las labores el miércoles 17.

Por qué es feriado el martes 16 de junio

El martes 16 fue declarado feriado en diversas localidades de la provincia de Buenos Aires. En el caso de Mar Chiquita se conmemorará el aniversario fundacional número 87 y se espera que desde la administración local se realicen diversas actividades para la celebración.

Durante el fin de semana llegará una nueva edición de la Feria Itinerante del Chocolate y el Alfajor para poder disfrutar de tres jornadas llenas de sabor, entretenimiento y naturales. Será el 13, 14 y 15 de junio de 14:00 a 18:00 en la Plaza Héctor Berdasco.

Feriado Argentina.

De la misma manera, otras localidades celebrarán fiestas patronales con diversas actividades para sus habitantes:

General Madariaga

Pila

Coronel Charlone

Loma Verde

Cañada Seca

Carlos María Naón

Vedia

Estas celebraciones darán un asueto obligatorio para los trabajadores de las administraciones públicas y del Banco Provincia. En caso de los trabajadores del sector privado, dependerá del empleador.

Imagen creada con ChatGPT

Por qué no se trasladará el feriado del 20 de junio

El 20 de junio se celebrará otro feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. En este caso, cae sábado y no se trasladará para formar un fin de semana largo.

Desde la página oficial del Gobierno anunciaron que no se moverá y que solo beneficiará a quienes trabajen sábados.

Qué feriados quedan en 2026

El calendario de feriados del corriente año indica que continuarán de la siguiente manera: