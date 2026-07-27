Madrid, 26 jul (EFE).- El humo de los incendios del centro de la Península es visible desde el satélite Meteosat, según ha informado este domingo la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), tras quemarse 77.000 hectáreas en las provincias limítrofes de Madrid, Toledo y Ávila. EFE / EUMETSAT

Las alertas meteorológicas protagonizaron el fin de semana en varias comunidades autónomas. La Agencia Estatal de Meteorologìa mantuvo activos avisos por lluvias, tormentas, viento y mala mar, con especial atención en Baleares, donde Mallorca permaneció en nivel naranja por precipitaciones intensas.

Sin embargo, el panorama cambia de forma rápida. Según la AEMET, la última semana de julio comienza con una estabilización del tiempo en buena parte de España y con un ascenso progresivo de las temperaturas máximas que irá intensificándose a medida que avance la semana.

El organismo estatal prevé que los termómetros vuelvan a acercarse a valores muy elevados, con máximas que podrían alcanzar los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana, mientras numerosas regiones superarán los 35 °C.

FOTODELDÍA MADRID, 26/07/2026.- La silueta de la Catedral de la Almudena se dibuja sobre el cielo de Madrid con las primeras luces de este domingo, en una jornada marcada por los graves incendios de la sierra oeste de Madrid y Ávila que siguen activos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé hoy en la Comunidad de Madrid cielos poco nubosos o despejados. Además se esperan temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en aumento. Las mínimas oscilarán entre los 12 grados centígrados en Alcalá de Henares y los 17 en Madrid, mientras que las máximas llegarán a los 32 grados en Aranjuez y Navalcarnero y los 33 grados en Alcalá. EFE/Mariscal Fuente: EFE Mariscal

La AEMET mantiene alertas por lluvias y tormentas, con Baleares en aviso naranja

Durante la jornada del domingo, las alertas meteorológicas continuaron activas en Baleares, Cataluña y la Región de Murcia.

La situación más significativa se registró en Mallorca, donde la AEMET activó el aviso naranja por tormentas y lluvias capaces de acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto del archipiélago balear permanecieron avisos amarillos por precipitaciones, tormentas y mala mar.

Murcia mantuvo el nivel amarillo por tormentas en el noroeste de la comunidad, mientras que Girona permaneció en aviso amarillo por viento del norte y noroeste, con rachas de entre 50 y 60 km/h y olas de entre dos y tres metros.

La AEMET recuerda que el aviso naranja implica un riesgo meteorológico importante que puede afectar a las actividades habituales, mientras que el amarillo supone un riesgo bajo para la población general, aunque puede complicar determinadas actividades al aire libre.

El calor vuelve con fuerza y la AEMET prevé hasta 40 grados

Con el inicio de la semana, la situación meteorológica cambia de forma clara.

La AEMET prevé cielos despejados en la mayor parte del país, con algunas excepciones en el área cantábrica, el alto Ebro, el nordeste de Cataluña y Baleares, donde todavía podrían registrarse algunos chubascos aislados.

El aspecto más destacado será el aumento de las temperaturas máximas. Los valores subirán de forma generalizada en la Península y Baleares, especialmente en Galicia y en zonas de montaña del interior.

Las previsiones indican que se superarán los 35 grados en buena parte de la vertiente atlántica sur y que también podrían alcanzarse esos registros en puntos del interior del este peninsular, Baleares y el sur de Galicia. Además, no se descarta llegar a los 40 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

Estas serán las zonas con más calor y dónde seguirán las noches tropicales

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La subida térmica también afectará a las temperaturas mínimas.

Según la AEMET, las mínimas ascenderán en la mayor parte del territorio nacional, mientras que en el nordeste y sureste apenas experimentarán cambios. En Canarias tampoco se esperan variaciones importantes.

El organismo prevé además noches tropicales, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, especialmente en el litoral mediterráneo y en varias regiones del suroeste peninsular.

En comunidades como Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Castilla y León o Galicia se esperan máximas superiores a las registradas durante el fin de semana, consolidando un episodio de calor que, según la AEMET, irá intensificándose conforme avance la última semana de julio.

Por su parte, Baleares dejará atrás las tormentas para dar paso a una mejora progresiva del tiempo, aunque todavía podrían registrarse algunos chubascos ocasionales antes de que predominen los cielos poco nubosos durante la tarde.