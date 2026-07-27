Estados Unidos se prepara para nuevas rondas de tormentas severas que tendrán lugar durante las próximas horas, con fuertes ráfagas de viento, granizo, lluvias intensas e inundaciones repentinas.

Los expertos indican que el Medio Oeste y el Este del país serán los sectores más afectados, como consecuencia de que el clima severo se desarrollará alrededor de una cúpula de calor situada en el centro.

Alerta por tormentas severas para las próximas horas: habrá granizo y fuertes ráfagas de viento

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, el riesgo de tiempo severo persistirá durante el lunes con gran foco en los Grandes Lagos y el Valle de Ohio.

Las tormentas podrían generar granizo y fuertes ráfagas de viento capaces de superar las 80 mph en sus picos máximos y causar caídas de árboles o cortes en el suministro eléctrico.

Asimismo, se espera que nuevas tormentas severas se desarrollen de manera aislada durante la tarde y noche en las Grandes Llanuras, donde se extiende la alerta de inundaciones y ráfagas de viento peligrosas.

Hay alerta de clima severo para los próximos días. Shutterstock

Alerta por tormentas para el martes: cuáles son las zonas en peligro

En este caso, el riesgo estará situado en el Atlántico medio. Se esperan tormentas con granizo, fuertes ráfagas de viento y lluvias intensas.

Además, durante el martes y la noche del martes las lluvias persistentes y abundantes podrían causar inundaciones. Algunas de las zonas en peligro son Buffalo, Nueva York y Boston.

El riesgo continuará durante el miércoles en algunos sectores de Nueva Inglaterra donde las lluvias y tormentas eléctricas pueden generar nuevos escenarios de inundaciones.