Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock / Canva

Con la llegada de junio, millones de trabajadores, jubilados y pensionados esperan el cobro del aguinaldo, uno de los ingresos extra más importantes del año.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde a un pago obligatorio que se abona en dos cuotas anuales y que, en 2026, volverá a impactar directamente en el bolsillo de quienes perciben ingresos formales.

La primera cuota del aguinaldo se paga durante junio y representa un refuerzo económico clave para afrontar gastos, cancelar deudas o incrementar el ahorro. Además, la legislación argentina ya establece las fechas límite de pago y la forma exacta en la que debe calcularse.

Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026

La Ley de Contrato de Trabajo establece que la primera cuota del aguinaldo debe abonarse hasta el 30 de junio de 2026. Este año, la fecha cae martes.

Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock

Sin embargo, la normativa también contempla un período adicional de hasta cuatro días hábiles para realizar el depósito sin que exista incumplimiento formal.

En caso de demora, el empleador entra automáticamente en mora y el trabajador tiene derecho a reclamar el pago correspondiente mediante las vías legales habilitadas.

En el caso de jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES, el aguinaldo se acredita automáticamente junto con los haberes mensuales de junio.

Cómo se calcula el aguinaldo y qué conceptos se incluyen

El cálculo del aguinaldo se realiza tomando como referencia el sueldo bruto más alto percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio.

La fórmula utilizada es simple: el mejor ingreso del semestre dividido 2.

Aguinaldo 2026: cuándo se paga, cómo se calcula y qué trabajadores pueden cobrarlo Fuente: Shutterstock

Es decir, no se hace un promedio entre los seis meses trabajados, sino que se toma únicamente la remuneración mensual más elevada del período y se divide por dos.

Dentro del cálculo se incluyen:

Sueldo básico

Horas extras

Comisiones

Adicionales remunerativos

En cambio, los conceptos no remunerativos quedan excluidos del SAC.

Si el trabajador no prestó servicios durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Qué trabajadores cobran aguinaldo en Argentina

El SAC corresponde a distintos grupos de trabajadores y beneficiarios del sistema previsional argentino.

Tienen derecho a cobrar aguinaldo:

Trabajadores registrados del sector privado

Empleados públicos nacionales, provinciales y municipales

Personal de casas particulares

Jubilados y pensionados

El pago del aguinaldo es obligatorio y está regulado por la legislación laboral vigente, por lo que debe abonarse respetando las fechas establecidas y el cálculo correspondiente según cada situación laboral.