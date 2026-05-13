En medio del aumento de costos y cuotas para trabajadores independientes, ARCA mantiene vigente un régimen especial que permite pagar mucho menos de monotributo y acceder igualmente a cobertura médica y aportes jubilatorios. Se trata del Monotributo Social, un sistema pensado para personas con bajos ingresos que realizan actividades económicas de manera independiente o integran pequeños proyectos productivos. Además de reducir significativamente el costo mensual, el esquema también permite emitir facturas y mantener actividad formal registrada. El beneficio está orientado a personas en situación de vulnerabilidad económica o con ingresos limitados. Actualmente, pueden inscribirse: Para acceder al régimen, ARCA exige cumplir determinadas condiciones patrimoniales y de actividad. Entre los requisitos principales aparecen: Además, quienes ejerzan profesiones universitarias como actividad principal no pueden ingresar al sistema. Uno de los principales atractivos del régimen es el valor reducido de la cuota mensual. Actualmente, el Estado subsidia: Con este esquema, el monto mensual ronda los $ 8.358,16. Quienes acceden al Monotributo Social pueden: Además, el régimen es compatible con: La inscripción puede iniciarse de manera gratuita a través de ARCA utilizando: Una vez aprobada la inscripción, el contribuyente deberá realizar un primer pago para activar el régimen. Las cuotas deben abonarse entre el 1 y el 20 de cada mes para mantener activo el subsidio estatal. El pago puede hacerse: Luego de acumular tres pagos consecutivos, el titular ya podrá utilizar los servicios de la obra social correspondiente. En caso de querer salir del régimen, la baja puede gestionarse mediante un turno presencial solicitado a través de ANSES, o de forma virtual por la web de ARCA. El Monotributo Social sigue siendo una de las herramientas más utilizadas por trabajadores independientes que buscan reducir costos y mantenerse dentro del sistema formal.