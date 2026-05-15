La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que será constitucional reducir el aguinaldo de los pensionados en Zacatecas de 60 a 30 días. La medida no será retroactiva y aplicará únicamente para nuevos jubilados que ingresen en el sistema estatal del ISSSTE. A pesar de las críticas, el máximo tribunal determinó que esta modificación es necesaria para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Como se mencionó, la decisión reduce a la mitad el aguinaldo de los nuevos pensionados de Zacatecas. Esto quiere decir que el monto inferior sólo será recibido por quiénes se jubilen después de la entrada en vigor del nuevo esquema. La medida es excepcional y constitucional, ya que no elimina el derecho a recibir un aguinaldo y se hace en función de salvar el esquema de pensiones. De acuerdo con la resolución, mantener beneficios elevados sin soporte económico suficiente podría comprometer el pago de futuras pensiones, por lo que el recorte es considerado necesario. Uno de los puntos más importantes de la decisión es que la reforma no será retroactiva. Esto significa que todas las personas que ya estaban pensionadas antes de la entrada en vigor del nuevo esquema mantendrán intacto su derecho a recibir 60 días de aguinaldo. La protección aplica para pensionados bajo las siguientes modalidades: Si bien el fallo sólo aplica para el sistema estatal del ISSSTE en Zacatecas, expertos consideran que el criterio de la Suprema Corte podría extenderse y ser referencia para otras regiones que presenten problemas similares de solvencia económica.