Millones de trabajadores en Colombia ya esperan el pago de la prima de servicios correspondiente al primer semestre de 2026, uno de los ingresos adicionales más importantes del año para los hogares del país. Este beneficio laboral está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo y debe ser entregado por las empresas dentro de las fechas fijadas por la normativa vigente. La prima equivale a 30 días de salario por año trabajado y se divide en dos pagos: uno a mitad de año y otro en diciembre. Aunque muchas compañías realizan la consignación durante junio, algunos trabajadores podrían recibirla en los primeros días de julio dependiendo de los procesos internos de nómina. La legislación colombiana establece que el primer pago de la prima debe realizarse antes del 30 de junio de 2026, mientras que la segunda parte tendrá como fecha límite el 20 de diciembre. En algunos casos, las empresas anticipan el desembolso durante la primera quincena de junio, aunque legalmente cuentan con plazo hasta el cierre del mes. Si el dinero no se consigna dentro del tiempo estipulado, el empleador podría enfrentar sanciones económicas e incluso procesos judiciales. La prima de servicios aplica para quienes tienen un contrato laboral formal y mantienen una relación de subordinación con su empleador. El beneficio cobija tanto a trabajadores del sector privado como a empleados oficiales. Además, la Ley 1788 de 2016 amplió este derecho a otros sectores laborales, entre ellos: Por el contrario, quienes trabajan mediante contratos por prestación de servicios o como independientes no reciben esta prestación social. El monto de la prima depende del salario mensual y de los días laborados durante el semestre. Para calcularla, la fórmula utilizada en Colombia es: (Salario mensual × días trabajados) ÷ 360 En 2026, el salario mínimo quedó fijado en $1.750.905 y el auxilio de transporte en $249.095. Esto significa que un trabajador que haya laborado los seis meses completos del semestre recibirá aproximadamente $1.000.000 por concepto de prima de servicios. Si el empleado trabajó menos tiempo, el pago se realizará de forma proporcional a los días efectivamente laborados durante el periodo. El incumplimiento en el pago puede generar multas importantes para las compañías. El Ministerio de Trabajo advierte que las sanciones pueden ir desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Además, un juez laboral podría ordenar una indemnización moratoria equivalente a un día de salario por cada día de retraso en la consignación de la prestación.