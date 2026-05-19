No es el plazo fijo: la inversión que muchos usan para ganar un segundo sueldo todos los meses Fuente: Shutterstock

En medio de la búsqueda constante de alternativas para proteger los ahorros y generar ingresos extra, cada vez más personas empiezan a mirar opciones distintas al clásico plazo fijo.

Una de las herramientas que más creció en los últimos años son los Fondos Comunes de Inversión (FCI), una alternativa que permite invertir dinero con distintos niveles de riesgo y que muchos utilizan para obtener rendimientos mensuales sin necesidad de inmovilizar los fondos durante largos períodos.

Qué es un Fondo Común de Inversión y cómo funciona

Un Fondo Común de Inversión reúne el dinero de múltiples inversores para colocarlo en distintos activos financieros, como bonos, acciones o depósitos. La administración queda a cargo de especialistas del mercado, que se encargan de definir dónde invertir según el objetivo del fondo.

No es el plazo fijo: la inversión que muchos usan para ganar un segundo sueldo todos los meses Fuente: Shutterstock

A diferencia del plazo fijo tradicional, los FCI ofrecen mayor flexibilidad, posibilidad de rescatar el dinero en pocos días y diferentes estrategias de inversión según el perfil de cada ahorrista.

Cuando una persona invierte en un FCI, compra “cuotapartes”, que representan una porción del fondo total. El valor de esas cuotapartes puede subir o bajar dependiendo del rendimiento de las inversiones realizadas.

Por ejemplo, si una cuotaparte vale $500 y una persona invierte $2.000, obtiene cuatro cuotapartes. Si tiempo después el valor sube a $520, el capital invertido también aumenta.

Actualmente, existen distintos tipos de FCI según el riesgo y el horizonte de inversión:

Fondos Money Market: apuntados a corto plazo y bajo riesgo

Fondos de Renta Fija: inversiones moderadas a mediano o largo plazo

Fondos de Acciones: mayor riesgo y potencial de rendimiento

Fondos Mixtos: combinan distintos activos financieros

Esta variedad permite que tanto perfiles conservadores como inversores más agresivos puedan encontrar alternativas adaptadas a sus objetivos.

Cuáles son las diferencias entre un FCI y un plazo fijo

Aunque ambas opciones son utilizadas para ahorrar e invertir dinero, los Fondos Comunes de Inversión y los plazos fijos tienen diferencias importantes.

No es el plazo fijo: la inversión que muchos usan para ganar un segundo sueldo todos los meses Fuente: Archivo

Una de las principales es la liquidez. Mientras el plazo fijo obliga a esperar al menos 30 días para recuperar el dinero, muchos FCI permiten rescatar los fondos en 24, 48 o 72 horas.

También cambia la rentabilidad. En el plazo fijo, la tasa es conocida desde el inicio y el rendimiento queda fijo. En cambio, en un FCI las ganancias pueden ser mayores dependiendo del comportamiento del mercado, aunque también existe la posibilidad de obtener resultados negativos.

Otro punto clave es el riesgo. Los plazos fijos suelen ser más conservadores, mientras que los FCI pueden variar según la cartera de activos elegida.

Además, los Fondos Comunes de Inversión ofrecen una operatoria más dinámica, ya que no requieren renovación automática al vencimiento como sucede con muchos depósitos tradicionales.

Por qué los Fondos Comunes de Inversión ganan cada vez más terreno

En un escenario económico donde los ahorristas buscan alternativas para no perder contra la inflación, los FCI se consolidan como una herramienta cada vez más utilizada.

La posibilidad de comenzar con montos bajos, acceder al dinero rápidamente y elegir distintos perfiles de inversión hace que muchas personas los utilicen incluso como complemento de ingresos mensuales o estrategia de ahorro a largo plazo.