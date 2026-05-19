Festejan los jubilados | El Gobierno pagará un extra de $ 674.000 a todas estas personas en junio: cuándo se cobra Fuente: Shutterstock / Canva

En junio de 2026, los jubilados y pensionados tendrán uno de los del año.

El pago mensual alcanzará un total de $ 674.976,99, lo que representa un fuerte incremento respecto de los meses anteriores y que alcanzará a miles de beneficiarios del sistema previsional de ANSES.

ANSES pagará $ 674.976 a este grupo de jubilados

Por su parte, la Administración Nacional de la Seguridad Social ya confirmó el calendario de pagos y los detalles del cobro.

En este sentido, se confirmó que durante este mes, también se aplicará el aumento por movilidad, se pagará el bono extraordinario y se acreditará el medio aguinaldo, lo que incrementará considerablemente el ingreso final para los adultos mayores.

Festejan los jubilados | El Gobierno pagará un extra de $ 674.000 a todas estas personas en junio: cuándo se cobra Fuente: Shutterstock

De tal modo, el haber mínimo actualizado se ubica en $403.317,99 y sumado al bono extra de $ 70.000, el ingreso total para quienes cobran la mínima alcanzará los $ 674.976,99 en junio de 2026.

En paralelo, la jubilación máxima asciende a $ 2.713.948,17, con un total que, incluyendo el aguinaldo, llega a $ 4.070.922,25.

Cuándo cobran los jubilados en junio

La ANSES confirmó cómo será el calendario de pagos para el mes de junio y los jubilados recibirán sus haberes conforme al siguiente esquema:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Festejan los jubilados | El Gobierno pagará un extra de $ 674.000 a todas estas personas en junio: cuándo se cobra Fuente: Archivo

Fechas de cobro para jubilados que superan la mínima

Quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán desde el 23 de junio de 2026:

DNI 0 y 1: 23 de junio

DNI 2 y 3: 24 de junio

DNI 4 y 5: 25 de junio

DNI 6 y 7: 26 de junio

DNI 8 y 9: 29 de junio

El cronograma fue oficializado mediante la Resolución 349/2025 y establece el esquema habitual de pagos de la ANSES para jubilados y pensionados en todo el país.

Qué día cobran los jubilados que superan la mínima

Quienes perciben haberes superiores al mínimo cobrarán desde el 23 de junio de 2026:

DNI 0 y 1: 23 de junio

DNI 2 y 3: 24 de junio

DNI 4 y 5: 25 de junio

DNI 6 y 7: 26 de junio

DNI 8 y 9: 29 de junio

El cronograma fue oficializado mediante la Resolución 349/2025 y establece el esquema habitual de pagos de la ANSES para jubilados y pensionados en todo el país.