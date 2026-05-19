Alerta oficial | El Gobierno prohibirá circular a todos los coches con la ITV vencida: estas son las multas de hasta 500 euros (foto: archivo).

Este fin de semana largo, miles de argentinos viajarán a distintos puntos del país. Sin embargo, uno de los destinos más elegidos para hacer una escapada en el feriado del 25 de mayo es Buenos Aires, debido a que es la más grande del país y a la variedad de propuestas como playa, sierras o viajes gastronómicos a parrillas de campo.

En este sentido, la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal reciben tanto turismo internacional como nacional que se acercará a los distintos puntos de la zona en esta fecha patria, pero que en caso de hacerlo en auto, puede enfrentarse a distintas multas.

¿Cuánto cuestan las multas de tránsito en mayo?

En la provincia de Buenos Aires, las sanciones se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente. Por eso, las multas aplicadas en abril impactarán en mayo con montos elevados, especialmente en infracciones vinculadas a la seguridad.

Además de no tener la VTV vigente, otras conductas como manejar con alcohol en sangre, exceder la velocidad o circular en contramano también pueden derivar en sanciones más elevadas. Todas estas faltas son consideradas de riesgo tanto para el conductor como para terceros.

Las infracciones más comunes pueden implicar sanciones económicas importantes, dependiendo de su gravedad:

Exceso de velocidad: entre $ 284.400 y $ 1.896.000.

Conducir con alcohol o drogas: entre $ 379.200 y $ 1.896.000.

Circular en contramano o por banquina: entre $ 379.200 y $ 1.896.000.

Circular sin VTV: entre $ 568.800 y $ 1.896.000.

Pasar un semáforo en rojo: entre $ 189.600 y $ 948.000.

Negarse a mostrar documentación: entre $ 189.600 y $ 948.000.

No usar cinturón o casco: entre $ 189.600 y $ 948.000.

Usar el celular al conducir: entre $ 189.600 y $ 379.200.

Conducir sin seguro: entre $ 94.800 y $ 189.600.

Mal estacionamiento: entre $ 94.800 y $ 189.600.

Circular sin patente: entre $ 94.800 y $ 189.600.

Nuevo sistema de señalización vial en Colombia: multas y suspensión de licencia de conducción (foto: archivo).

Las infracciones más comunes en Provincia

El exceso de velocidad y circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente son las dos infracciones más comunes y fiscalizadas en las rutas y accesos de la Provincia de Buenos Aires.

A diferencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el control provincial se concentra fuertemente en autopistas, corredores atlánticos y rutas provinciales a través de radares fijos y operativos dinámicos de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial.

¿Qué infracciones descuentan puntos de la licencia?

El sistema de scoring establece que cada conductor tiene 20 puntos en su licencia, que se van descontando según las faltas cometidas.

Le cobrarán una multa de $ 1.896.000 a todos los conductores que no hagan este trámite clave antes de mayo Fuente: Archivo

Si se llega a cero, la licencia puede ser suspendida. En tanto, es importante conocer cuántos puntos descuenta cada infracción: