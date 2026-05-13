Una nueva propuesta legislativa comenzó a generar expectativa entre los trabajadores formales, luego de que se diera a conocer una iniciativa para reducir el impacto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en prestaciones como el aguinaldo y el reparto de utilidades. La medida busca actualizar los montos exentos y aliviar la carga fiscal sobre estos pagos. Actualmente, una parte de ambos ingresos puede ser retenida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuando supera ciertos límites establecidos en la ley. Por eso, la propuesta ya comenzó a despertar interés entre empleados del sector público y privado que cada año reciben estas prestaciones obligatorias. La iniciativa que circula en el Congreso plantea aumentar el límite exento del ISR aplicado al aguinaldo y a las utilidades. Con ello, millones de trabajadores podrían conservar una mayor parte del dinero que reciben por estas prestaciones laborales. Según el proyecto, la exención del aguinaldo pasaría de 30 a 90 UMA, mientras que en el caso de las utilidades subiría de 15 a 40 UMA. La intención es actualizar los montos vigentes frente al aumento del costo de vida en México. Impulsores de la propuesta aseguran que el esquema actual quedó rezagado y afecta directamente el ingreso de los empleados formales. Además, sostienen que el aguinaldo y las utilidades representan un apoyo económico fundamental para millones de familias mexicanas. Al día de hoy, la iniciativa sigue en discusión y todavía debe avanzar dentro del proceso legislativo antes de una eventual aprobación oficial. Si la reforma se aprueba, millones de trabajadores podrían recibir un mayor ingreso neto al cobrar el aguinaldo y las utilidades, ya que una parte más amplia de esos pagos quedaría exenta del ISR. El beneficio alcanzaría principalmente a empleados formales registrados ante el IMSS y que reciben prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo. Además, especialistas consideran que la medida podría impulsar el consumo interno al aumentar la liquidez en los hogares mexicanos. Sin embargo, el impuesto no desaparecería por completo, ya que el SAT seguiría aplicando retenciones sobre los montos que excedan los nuevos límites exentos que eventualmente se aprueben. La propuesta continúa en análisis dentro del Congreso mexicano y todavía no fue aprobada de manera definitiva, por lo que las reglas actuales sobre el cobro del ISR al aguinaldo y utilidades siguen vigentes. La discusión tomó fuerza tras los reclamos para actualizar los topes fiscales vinculados a prestaciones laborales y adaptarlos a la realidad económica actual de los trabajadores. Aunque algunas versiones relacionaron la iniciativa con el Gobierno de Claudia Sheinbaum, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre su entrada en vigor en 2026. Mientras tanto, millones de trabajadores siguen atentos al avance del proyecto por el impacto económico que podría representar.