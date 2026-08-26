“Sanamente”, la nueva ficción producida por Adrián Suar original de TNT y Flow, terminó su etapa de rodaje en Buenos Aires y avanza hacia su estreno.

La producción comenzó a filmarse el 6 de abril y cuenta con un elenco encabezado por Esteban Lamothe, junto a Camila Peralta, Gustavo Bassani, Ariadna Asturzzi y Martín Rechimuzzi. También participan Juan Gil Navarro e Inés Estévez, esta última como invitada especial.

La serie propone una historia centrada en la salud mental y en los vínculos que pueden surgir entre personas que atraviesan diferentes situaciones personales.

La trama transcurre principalmente dentro de una misma casa, donde sus protagonistas deberán aprender a convivir mientras enfrentan sus propios conflictos.

De qué trata “Sanamente”, la nueva serie de Adrián Suar

La ficción sigue a un grupo de personas con diferentes problemáticas vinculadas a la salud mental que, por distintas circunstancias, terminan compartiendo una vivienda.

La convivencia los llevará a crear una particular red de apoyo, al mismo tiempo que deberán enfrentarse a sus propios miedos, conflictos y a los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental.

A través de sus protagonistas, la serie busca plantear una pregunta central: qué significa realmente estar sano y quién determina cuándo una persona lo está.

La propuesta combina drama y situaciones propias de la convivencia para abordar una temática que en los últimos años adquirió mayor presencia tanto en la sociedad como en los contenidos audiovisuales.

Sanamente, serie producida por Adrián Suar. TNT/Flow

Cuántos capítulos tendrá “Sanamente”, la nueva serie de Adrián Suar

“Sanamente” tendrá 8 episodios de aproximadamente 35 minutos cada uno. La dirección está a cargo de Daniel Barone, mientras que la producción corresponde a Preludio Producciones y cuenta con la producción general de Adrián Suar.

El guion fue desarrollado por Ariadna Asturzzi, Dana Crosa y Fernando Krapp, quienes construyeron una historia coral alrededor de los distintos personajes y sus experiencias.

La ficción forma parte de las producciones originales realizadas en conjunto por TNT y Flow, una alianza que viene desarrollando contenidos destinados al público argentino y regional.

Con el rodaje ya terminado, el proyecto ingresó en la etapa previa a su lanzamiento y resta conocer cuándo llegará oficialmente a las pantallas.

Cuándo se estrena “Sanamente” en TNT y Flow

Por el momento, TNT y Flow no confirmaron la fecha exacta de estreno de “Sanamente”.

La producción despierta expectativas tanto por su elenco como por la temática que aborda. La ficción buscará presentar diferentes situaciones relacionadas con la salud mental desde la convivencia de sus protagonistas, sin limitarse únicamente al entretenimiento.

De esta manera, la serie de Adrián Suar y Esteban Lamothe apunta también a generar conversaciones sobre los prejuicios, los vínculos y la importancia de contar con redes de contención frente a distintas problemáticas personales.