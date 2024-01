De usina de éxitos para la TV a no tener ningún proyecto en 2024: qué pasó con Pol-ka

"Pol-ka cierra sus puertas" fue el mensaje que se viralizó en redes sociales y sacudió a la industria argentina del entretenimiento. Unas horas después la productora desmintió su cierre, aunque aclaró que "no tiene proyectos para este año ni para el próximo" , según el sitio Produ. ¿Cómo pasó de ser una usina modelo de ficción nacional con 450 empleados y varios estudios a no tener nada en carpeta para los próximos dos años?

Se puede decir que Pol-ka nació a partir de un choque. Adrián Suar, un joven actor que había brillado en La banda del Golden Rocket, pasó unas horas detenido tras chocar contra un transeúnte en 1994. Ahí observó detenidamente todo lo que sucedía en la comisaría y tuvo la idea de crear Poliladron, una historia de romance y acción entre un ladrón y una policía .

Ese mismo año Suar, de 26 años, se había quedado sin trabajo después de que Canal 13 levantara Tal para cual y decidió tomar el toro por las astas. Desde hace tiempo venía pensando en crear su propia productora y qué mejor manera de fundarla que con una idea original en su cabeza.

Desde su fundación, Pol-ka trabajó en más de 60 ficciones para la televisión.

Fernando Blanco venía del mundo de la publicidad y su amigo José Quintana le presentó a Suar. Ambos se asociaron y en 1994 crearon Pol-ka cuyo nombre era un homenaje a la abuela polaca del actor . Gastaron u$s 200.000 para grabar dos pilotos de Poliladron y, tras recorrer todos los canales, Canal 13 les dio luz verde.

Evolución de Pol-ka

"Mi rol es encontrar la manera de producir lo que él quiere producir", resumía su trabajo Blanco, en diálogo con La Nación en 2004. La productora se transformó en un socio clave para el canal en el desarrollo de ficciones diarias y semanales con una calidad casi cinematográfica. Después de Poliladron llegaron Gasoleros, Campeones de la vida, Son Amores, Soy Gitano, Valientes y Argentina, tierra de amor y venganza, entre otras.

A su vez, Pol-ka incurrió en los unitarios y miniseries con productos como Vulnerables, Mujeres asesinas y El Puntero. En tanto, en el cine fue el brazo con el que Suar colocó más de un éxito en taquilla, desde Un novio para mi mujer hasta Me casé con un boludo y 30 noches con mi ex.

" Pol-Ka no se puede vender o comprar así nomás , porque es un yacimiento que está dentro de la cabeza de Adrián. El decide qué hacer, eso después termina gustándole a la gente y genera que los avisadores pongan mucha plata", aseguró Ulises Barrera, entonces productor ejecutivo de Gasoleros, a Página 12 en 1999.

El cine fue otro de los terrenos en los que Suar incursionó a través de Pol-ka.

Un año antes, Artear había adquirido un 30% de la productora. En ese momento, Pol-ka manejaba 48 horas mensuales en Canal 13 y facturaba u$s 67 millones. En 2008 la compañía de Grupo Clarín se quedó con un 55% por u$s 2,5 millones. Blanco dejó la presidencia de la firma en 2016 y el año pasado entró en el negocio de los canales de streaming con Loft, sin embargo el proyecto tuvo pocos meses de vida.

De su histórica oficina sobre la calle Jorge Newbery se mudó a una sede en Don Torcuato. Aquel edificio se vendió en 2017 por u$s 8,5 millones a Caputo (50%) y NorthBaires (50%) que anunciaron la construcción de un complejo de viviendas en esa sede.

La crisis de la ficción

Pero poco a poco Pol-ka sintió la crisis que venía arrastrando la escena local de productoras de ficción. Y la pandemia fue la estocada final, según contó el propio Suar.

"H 7 u 8 años Polka tenía 260 horas al aire, sumada una tira, un unitario y alguna otra cosa, con un staff de 300 personas más los contratados. ¿Qué cambió? Cambió el negocio: ya no tengo esa cantidad de horas, tengo la gente, y eso lo venía sorteando. Siempre fui huyendo para adelante. La pandemia me termina de sacar de juego ", aseguró en una entrevista en 2020 en TN.

Buenos chicos, que cuenta entre sus protagonistas con Tomás Kirzner, hijo de Suar, es la última ficción de Pol-ka que queda al aire. "No puede sostener a 120 empleados. El modelo de realización de contenidos hoy es contratar equipos por la cantidad de meses necesarios y no sostener una estructura de 120 empleados fijos. Si en algún momento futuro surgen proyectos, se realizarán bajo otro modelo", indicó una fuente de la productora al sitio Produ.