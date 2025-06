Adrián Suar: "El streaming vino para quedarse, pero la televisión no murió"

Adrián Suar, actor, director, productor y director de programación de El Trece, recordó sus primeros pasos en la pantalla grande y dijo que, en ocasiones, el fracaso es mejor que el éxito porque permite aprender de un error.

Además, en el marco de la Experiencia IDEA Management opinó acerca del nuevo mercado de entretenimiento local, que ya suma más de 15 diferentes canales de streaming, pero que, según su óptica, no desplazarán a la televisión tradicional.

"El streaming vino para quedarse, pero la televisión no murió. Antes solo estaban Telefe y Canal 13 haciendo ficción. El streaming vino a agarrar lo que hacia la tv abierta. Sin embargo, no está muerta. Esta en un compás de espera", dijo el empresario, a lo que sumó: "Lo nuevo es bienvenido, pero lo viejo siempre funciona".

Respecto a la creatividad que debe tener un perfil que quiera crecer en la industria del entretenimiento, Suar comentó: "En parte, se nace con creatividad. Esa una manera distinta de pensar e imaginar las cosas. sin embargo, si se entrena, podemos fortalecer eso que sentimos. Generalmente para mantenerse, hay que estar activo y entrenarlo".

El fundador de la productora Pol-ka también habló del fracaso. "Muchas veces fracasé. Viviendo en Argentina, ese músculo está entrenado. La clave es siempre tratar de entender qué falló, porque siempre hay un por qué. A lo mejor llegaste antes o después, o el contexto no acompañó", dijo.

En esta línea, Suar recordó: "La primera vez que fracasé me di cuenta de qué estaba hecho. El fracaso siempre viene, pero la clave es no victimizarse. Tenemos que evitar echarles la culpa a otros porque eso no permite crecer ni aprender".