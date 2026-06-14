Suspenden las licencias de conducir de todas las personas que integren esta lista

El Gobierno establece diversas normativas en relación con las licencias de conducir con el propósito de hacer cumplir las leyes, evitando así accidentes y protegiendo a los conductores. Por tal motivo, eliminará ciertos carnets que no se ajusten a la normativa vigente.

Conforme al Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, existe un listado de individuos a quienes se les suspenderá el documento que les autoriza a conducir en la vía pública.

El listado de conductores que quedarán sin su licencia de conducir

Cuando un conductor adquiere la licencia en Argentina, se integra en el sistema de scoring o puntos. Cada individuo posee 20 puntos, los cuales se deducirán de manera progresiva por cada falta o infracción que cometa.

Los puntos que se restan impactan al conductor registrado en el acta de infracción. En el caso de que la infracción sea automática, corresponderá al titular registral del vehículo.

Descuentos y penalizaciones por puntos en la licencia de conducir: ¿qué es lo que debo saber?

Cuando se registran múltiples infracciones simultáneamente, el descuento máximo será de 15 puntos, salvo que la suma de faltas sea inferior.

En caso de deducción de puntos, se aplicarán las siguientes penalizaciones:

La primera infracción resultará en la inhabilitación del carnet por un período de 60 días. Este plazo se reducirá a la mitad en el caso de las licencias profesionales. Durante este lapso, los infractores deberán asistir y aprobar cursos de seguridad vial.

La segunda pérdida total de puntos dará lugar a una inhabilitación por 120 días, reduciéndose a la mitad para los conductores profesionales. También será requisito aprobar los cursos de vialidad.

En la tercera pérdida de puntos, la licencia será suspendida por un período de 180 días y, en caso de repetirse, la sanción se duplicará de manera sucesiva.

Es fundamental señalar que, al concluir el período de suspensión, se reintegrarán 20 puntos al carnet de conducir.

¿Cuáles son las formas de recuperar puntos de la licencia de conducir?

Hay ocasiones en que es posible recuperar los puntos de la licencia de conducir, como en los siguientes casos:

Por estar 2 años sin sanciones de tránsito en su historial. En este caso, se renueva todo el puntaje.

Por realizar y aprobar cursos de seguridad vial. Cada curso otorga hasta 4 puntos, aunque solo se puede hacer cada 2 años. Para las licencias profesionales, se reduce a un año.

¿Cómo comprobar mi calificación?

Para determinar tu puntaje personal, lleva a cabo los siguientes procedimientos:

Visita la plataforma oficial (miScoring) Proporciona tus datos identificativos, que incluirán el tipo de DNI, el número y el sexo conforme a lo que se presenta en el trámite Aparecerán los datos del conductor junto con los puntos restantes. Es importante considerar la existencia de un sistema de scoring local, por lo que se sugiere consultar en dichas jurisdicciones.

Apelación a sanciones y campañas para respetar normas viales

El Gobierno también implementará campañas de concienciación sobre seguridad vial para educar a los conductores. Este programa busca reducir el número de accidentes en las carreteras.

Los nuevos cursos de seguridad vial incluirán contenidos sobre conducción defensiva y el uso responsable de tecnología al volante, abordando así situaciones comunes en el tránsito actual.