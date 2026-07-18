Obtener la licencia de conducir no depende únicamente de presentar la documentación. Hay un requisito que puede frenar por completo el trámite y obligar a los aspirantes a esperar un mes antes de volver a intentarlo.

Muchos conductores desconocen que, si desaprueban alguno de los exámenes para sacar la licencia de conducir, no podrán rendir nuevamente de inmediato.

La normativa vigente en este sentido, establece un plazo obligatorio de 30 días antes de presentarse otra vez.

¿Qué examen deben aprobar los conductores para obtener la licencia de conducir?

Para acceder a la Licencia Nacional de Conducir, los aspirantes deben cumplir una serie de requisitos y aprobar distintas evaluaciones obligatorias .

Los conductores que desaprueben alguno de los exámenes de la licencia de conducir deberán esperar hasta 30 días para presentarse nuevamente. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

No alcanza con superar solo una instancia. Si se desaprueba cualquiera de los exámenes, la licencia no será otorgada.

Los requisitos que mantiene actualizados el Gobierno argentino a través de su sitio web oficial incluyen:

Saber leer (y escribir, en el caso de conductores profesionales).

Completar una declaración jurada sobre el estado de salud.

Aprobar el examen médico psicofísico.

Aprobar el examen teórico de tránsito y seguridad vial.

Aprobar el examen teórico-práctico de mecánica básica.

Aprobar el examen práctico de conducción.

Adiós licencia de conducir: qué pasa si un conductor desaprueba el examen

La normativa establece que quienes no aprueben alguno de los exámenes obligatorios no podrán obtener la licencia en ese momento.

Además deberán esperar 30 días corridos antes de volver a presentarse para rendir la evaluación correspondiente.

Entre los requisitos que se piden para obtener la licencia de conducir, se destaca saber leer (y escribir, en el caso de conductores profesionales). (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Nomad_Soul

Este plazo aplica tanto para quienes desaprueben el examen práctico como para quienes no superen cualquiera de las demás instancias exigidas para obtener la habilitación.

¿Cómo se realiza el examen práctico y qué aspectos se evalúan?

Durante el examen se evalúan aspectos como: