El Gobierno nacional oficializó cambios en el sistema de infracciones que impactarán en todos los conductores. A partir de julio, cambiará la forma de contabilizar las faltas de tránsito y estas personas podrían perder la Licencia Nacional de Conducir.

La medida busca unificar los registros en las distintas jurisdicciones del país mediante códigos únicos, lo que permitirá que las infracciones sean identificadas bajo los mismos criterios y queden incorporadas al sistema nacional de scoring.

Esta resolución fue impulsada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y busca ordenar el registro de infracciones, mejorar el intercambio de información entre organismos y fortalecer los controles sobre los conductores reincidentes.

Qué cambió con las multas de tránsito en Argentina

Hasta ahora, una misma infracción podía ser registrada de manera diferente según la provincia o el municipio donde se labrara el acta.

Con el nuevo esquema, las faltas comenzarán a identificarse mediante una nomenclatura única en todo el país, lo que permitirá un seguimiento más uniforme de los antecedentes de cada conductor.

Cambian el sistema de infracciones.

Desde el Gobierno explicaron que el objetivo es evitar inconsistencias en los registros y consolidar un sistema nacional más homogéneo para el control de infracciones.

Quiénes pueden perder la licencia de conducir a partir de este cambio

El sistema de scoring establece que cada conductor inicia con 20 puntos en su licencia.

A medida que acumula infracciones, esos puntos se descuentan. Cuando el conductor pierde la totalidad del puntaje, queda inhabilitado para conducir.

Las personas que pueden perder temporalmente la licencia son aquellas que acumulen infracciones suficientes para llegar a cero puntos dentro del sistema nacional.

Cuánto tiempo suspenden la licencia de conducir

La sanción depende de la cantidad de veces que el conductor haya agotado su puntaje.

Los plazos vigentes son: