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El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) especifica en su sitio web oficial cuáles son los casos donde un conductor puede ver su licencia de conducir suspendida por las infracciones que acumula en su historial de manejo.
En dicha jurisdicción, las multas se traducen a un sistema de puntos, cuya cantidad dependerá de la infracción que se está cometiendo.
Cuando se supere el límite permitido en dos años de conducción, la licencia de conducir será suspendida por las autoridades.
Suspensiones en julio y agosto de la licencia de conducir: quiénes podrán recibir esta sanción
Según lo indican las autoridades, el Sistema de Puntos de Infracción de Conductor es el método que se utiliza para “identificar conductores de alto riesgo”.
En ese sentido, quienes en julio y agosto alcancen los 11 puntos contando desde los últimos 24 meses de la primera infracción registrada, podrán ver suspendido su permiso de conducción como consecuencia.
Cómo se miden las infracciones que se acumulan en el historial de conducción
Según se especifica en la tabla oficial compartida por el DMV, los puntos según cada infracción registrada se acumulan de la siguiente manera
- Velocidad no especificada: 3 puntos
- Entre 1 y 10 mph por encima del límite de velocidad: 3 puntos
- Entre 11 y 20 mph por encima del límite de velocidad: 4 puntos
- Entre 21 y 30 mph por encima del límite de velocidad: 6 puntos
- Entre 31 y 40 mph por encima del límite de velocidad: 8 puntos
- Más de 40 mph por encima del límite de velocidad: 11 puntos
- Exceso de velocidad en una zona de trabajo: 8 puntos
- Incidente de conducción relacionado con alcohol o drogas: 11 puntos
- Operación agravada sin licencia: 11 puntos
- Vehículo sobredimensionado que colisiona con puentes: 8 puntos
- Conducción temeraria: 5 puntos
- Adelantar a un autobús escolar detenido: 8 puntos
- Abandonar el lugar de un accidente con lesiones personales: 5 puntos
- Falta de precaución al conducir: 5 puntos
- Facilitar la operación agravada sin licencia: 5 puntos
- Participar en concursos o carreras de velocidad: 5 puntos
- Frenos inadecuados (vehículo del empleador): 4 puntos
- Seguir demasiado de cerca a otro vehículo (tailgating): 4 puntos
- Uso de teléfono móvil o dispositivo electrónico mientras se conduce: 5 puntos
- Rebases incorrectos, cambio de carril inseguro o conducir en dirección equivocada: 3 puntos
- Infracción relacionada con semáforo, señal de stop o señal de ceda el paso: 3 puntos
- No ceder el paso: 3 puntos
- Infracción en un paso a nivel ferroviario: 5 puntos
- Abandonar el lugar de un incidente con daños a la propiedad o a un animal doméstico: 3 puntos
- Violación de una restricción de seguridad que involucra a un menor de 16 años: 3 puntos
- Frenos inadecuados al conducir el vehículo del empleador: 2 puntos
- Cualquier otra infracción de tránsito: 2 puntos
“Una suspensión definitiva significa que se te quita el permiso de conducir o el privilegio de conducir por un tiempo determinado”, afirma el DMV. En estos casos se detallará la duración del período de suspensión.